alon hind(ALON)

$0.006007
+0.40%1D
alon (ALON) reaalajas hinnagraafik
alon (ALON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005493
24 h madal
$ 0.0062
24 h kõrge

$ 0.005493
$ 0.0062
$ 0.15167328896571672
$ 0.000027284507649472
+0.29%

+0.40%

+10.64%

+10.64%

alon (ALON) reaalajas hind on $ 0.006019. Viimase 24 tunni jooksul ALON kaubeldud madalaim $ 0.005493 ja kõrgeim $ 0.0062 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15167328896571672 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000027284507649472.

Lüliajalise tootluse osas on ALON muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, +0.40% 24 tunni vältel +10.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

alon (ALON) – turuteave

No.1384

$ 6.01M
$ 56.09K
$ 6.01M
997.96M
997,961,742
SOL

alon praegune turukapitalisatsioon on $ 6.01M $ 56.09K 24 tunnise kauplemismahuga. ALON ringlev varu on 997.96M, mille koguvaru on 997961742. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

alon (ALON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse alon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00002393+0.40%
30 päeva$ +0.000225+3.88%
60 päeva$ -0.008133-57.47%
90 päeva$ -0.000557-8.48%
alon Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALON muutuse $ +0.00002393 (+0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

alon 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000225 (+3.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

alon 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALON $ -0.008133 (-57.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

alon 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000557 (-8.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada alon (ALON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe alon hinnaajaloo lehte.

Mis on alon (ALON)

Official alon community token Co-founder of pumpfun turned CTO leader.

alon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie alon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida ALON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse alon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie alon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

alon hinna ennustus (USD)

Kui palju on alon (ALON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie alon (ALON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida alon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake alon hinna ennustust kohe!

alon (ALON) tokenoomika

alon (ALON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

alon (ALON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas alon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust alon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ALON kohalike valuutade suhtes

alon ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest alon võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse alon kohta

Kui palju on alon (ALON) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALON hind USD on 0.006019 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALON/USD hind?
Praegune hind ALON/USD on $ 0.006019. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on alon turukapitalisatsioon?
ALON turukapitalisatsioon on $ 6.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALON ringlev varu?
ALON ringlev varu on 997.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALON (ATH) hind?
ALON saavutab ATH hinna summas 0.15167328896571672 USD.
Mis oli kõigi aegade ALON madalaim (ATL) hind?
ALON nägi ATL hinda summas 0.000027284507649472 USD.
Milline on ALON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALON kauplemismaht on $ 56.09K USD.
Kas ALON sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:28 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

