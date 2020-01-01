My Neighbor Alice (ALICE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi My Neighbor Alice (ALICE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

My Neighbor Alice (ALICE) teave My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends. Ametlik veebisait: https://www.myneighboralice.com/ Valge raamat: https://whitepaper.myneighboralice.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg Ostke ALICE kohe!

My Neighbor Alice (ALICE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage My Neighbor Alice (ALICE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.22M $ 37.22M $ 37.22M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.22M $ 37.22M $ 37.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 28.641 $ 28.641 $ 28.641 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 Praegune hind: $ 0.3722 $ 0.3722 $ 0.3722 Lisateave My Neighbor Alice (ALICE) hinna kohta

My Neighbor Alice (ALICE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud My Neighbor Alice (ALICE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALICE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALICE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALICE tokeni tokenoomikat, avastage ALICE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ALICE Kas olete huvitatud My Neighbor Alice (ALICE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ALICE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ALICE MEXC-ist osta!

My Neighbor Alice (ALICE) hinna ajalugu ALICE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ALICE hinna ajalugu kohe!

ALICE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALICE võiks suunduda? Meie ALICE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALICE tokeni hinna ennustust kohe!

