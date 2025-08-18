My Neighbor Alice (ALICE) reaalajas hind on $ 0.4064. Viimase 24 tunni jooksul ALICE kaubeldud madalaim $ 0.3964 ja kõrgeim $ 0.4126 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 42.55032036 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3139154720406003.
Lüliajalise tootluse osas on ALICE muutunud -0.91% viimase tunni jooksul, -0.73% 24 tunni vältel -2.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
My Neighbor Alice (ALICE) – turuteave
$ 40.64M
$ 373.61K
$ 40.64M
100.00M
100,000,000
ETH
My Neighbor Alice praegune turukapitalisatsioon on $ 40.64M$ 373.61K 24 tunnise kauplemismahuga. ALICE ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
My Neighbor Alice (ALICE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse My Neighbor Alice tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.002989
-0.73%
30 päeva
$ -0.0776
-16.04%
60 päeva
$ +0.0319
+8.51%
90 päeva
$ -0.0725
-15.14%
My Neighbor Alice Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALICE muutuse $ -0.002989 (-0.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
My Neighbor Alice 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0776 (-16.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
My Neighbor Alice 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALICE $ +0.0319 (+8.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
My Neighbor Alice 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0725 (-15.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada My Neighbor Alice (ALICE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.
My Neighbor Alice on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ALICE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse My Neighbor Alice kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie My Neighbor Alice ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
My Neighbor Alice hinna ennustus (USD)
Kui palju on My Neighbor Alice (ALICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie My Neighbor Alice (ALICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida My Neighbor Alice nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
My Neighbor Alice (ALICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
My Neighbor Alice (ALICE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas My Neighbor Alice osta? Protsess on lihtne ja kiire!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.