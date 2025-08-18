Rohkem infot ALICE

My Neighbor Alice hind(ALICE)

$0.4065
-0.73%1D
My Neighbor Alice (ALICE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:03:10 (UTC+8)

My Neighbor Alice (ALICE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.91%

-0.73%

-2.36%

-2.36%

My Neighbor Alice (ALICE) reaalajas hind on $ 0.4064. Viimase 24 tunni jooksul ALICE kaubeldud madalaim $ 0.3964 ja kõrgeim $ 0.4126 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 42.55032036 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3139154720406003.

Lüliajalise tootluse osas on ALICE muutunud -0.91% viimase tunni jooksul, -0.73% 24 tunni vältel -2.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

My Neighbor Alice (ALICE) – turuteave

No.660

ETH

My Neighbor Alice praegune turukapitalisatsioon on $ 40.64M $ 373.61K 24 tunnise kauplemismahuga. ALICE ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.

My Neighbor Alice (ALICE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse My Neighbor Alice tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002989-0.73%
30 päeva$ -0.0776-16.04%
60 päeva$ +0.0319+8.51%
90 päeva$ -0.0725-15.14%
My Neighbor Alice Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALICE muutuse $ -0.002989 (-0.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

My Neighbor Alice 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0776 (-16.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

My Neighbor Alice 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALICE $ +0.0319 (+8.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

My Neighbor Alice 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0725 (-15.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada My Neighbor Alice (ALICE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe My Neighbor Alice hinnaajaloo lehte.

Mis on My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

My Neighbor Alice on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie My Neighbor Alice investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALICE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse My Neighbor Alice kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie My Neighbor Alice ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

My Neighbor Alice hinna ennustus (USD)

Kui palju on My Neighbor Alice (ALICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie My Neighbor Alice (ALICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida My Neighbor Alice nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake My Neighbor Alice hinna ennustust kohe!

My Neighbor Alice (ALICE) tokenoomika

My Neighbor Alice (ALICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

My Neighbor Alice (ALICE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas My Neighbor Alice osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust My Neighbor Alice osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ALICE kohalike valuutade suhtes

My Neighbor Alice ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest My Neighbor Alice võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse My Neighbor Alice ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse My Neighbor Alice kohta

Kui palju on My Neighbor Alice (ALICE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALICE hind USD on 0.4064 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALICE/USD hind?
Praegune hind ALICE/USD on $ 0.4064. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on My Neighbor Alice turukapitalisatsioon?
ALICE turukapitalisatsioon on $ 40.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALICE ringlev varu?
ALICE ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALICE (ATH) hind?
ALICE saavutab ATH hinna summas 42.55032036 USD.
Mis oli kõigi aegade ALICE madalaim (ATL) hind?
ALICE nägi ATL hinda summas 0.3139154720406003 USD.
Milline on ALICE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALICE kauplemismaht on $ 373.61K USD.
Kas ALICE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALICE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:03:10 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

