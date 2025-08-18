Mis on My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

My Neighbor Alice on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie My Neighbor Alice investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



My Neighbor Alice hinna ennustus (USD)

Kui palju on My Neighbor Alice (ALICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie My Neighbor Alice (ALICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida My Neighbor Alice nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake My Neighbor Alice hinna ennustust kohe!

My Neighbor Alice (ALICE) tokenoomika

My Neighbor Alice (ALICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

My Neighbor Alice (ALICE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas My Neighbor Alice osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust My Neighbor Alice osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ALICE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

My Neighbor Alice ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest My Neighbor Alice võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse My Neighbor Alice kohta Kui palju on My Neighbor Alice (ALICE) tänapäeval väärt? Reaalajas ALICE hind USD on 0.4064 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ALICE/USD hind? $ 0.4064 . Milline on My Neighbor Alice turukapitalisatsioon? ALICE turukapitalisatsioon on $ 40.64M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ALICE ringlev varu? ALICE ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALICE (ATH) hind? ALICE saavutab ATH hinna summas 42.55032036 USD . Mis oli kõigi aegade ALICE madalaim (ATL) hind? ALICE nägi ATL hinda summas 0.3139154720406003 USD . Milline on ALICE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ALICE kauplemismaht on $ 373.61K USD .

My Neighbor Alice (ALICE) Olulised valdkonna uudised

