ALEX Lab (ALEX) reaalajas hind on $ 0.00546. Viimase 24 tunni jooksul ALEX kaubeldud madalaim $ 0.00518 ja kõrgeim $ 0.00554 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5532965151961868 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004794769914265774.
Lüliajalise tootluse osas on ALEX muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, +0.73% 24 tunni vältel -42.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ALEX Lab (ALEX) – turuteave
ALEX Lab praegune turukapitalisatsioon on $ 3.31M$ 99.73K 24 tunnise kauplemismahuga. ALEX ringlev varu on 606.49M, mille koguvaru on 606489877.3. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.46M.
ALEX Lab (ALEX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ALEX Lab tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000396
+0.73%
30 päeva
$ -0.00721
-56.91%
60 päeva
$ -0.01177
-68.32%
90 päeva
$ -0.03671
-87.06%
ALEX Lab Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALEX muutuse $ +0.0000396 (+0.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ALEX Lab 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00721 (-56.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ALEX Lab 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALEX $ -0.01177 (-68.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ALEX Lab 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03671 (-87.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ALEX Lab (ALEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life.
ALEX Lab hinna ennustus (USD)
Kui palju on ALEX Lab (ALEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ALEX Lab (ALEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ALEX Lab nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ALEX Lab (ALEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
