ALEX Lab logo

ALEX Lab hind(ALEX)

1 ALEX/USD reaalajas hind:

$0.00546
+0.73%1D
USD
ALEX Lab (ALEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:13 (UTC+8)

ALEX Lab (ALEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00518
24 h madal
$ 0.00554
24 h kõrge

$ 0.00518
$ 0.00554
$ 0.5532965151961868
$ 0.004794769914265774
+0.55%

+0.73%

-42.47%

-42.47%

ALEX Lab (ALEX) reaalajas hind on $ 0.00546. Viimase 24 tunni jooksul ALEX kaubeldud madalaim $ 0.00518 ja kõrgeim $ 0.00554 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5532965151961868 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004794769914265774.

Lüliajalise tootluse osas on ALEX muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, +0.73% 24 tunni vältel -42.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ALEX Lab (ALEX) – turuteave

No.1629

$ 3.31M
$ 99.73K
$ 5.46M
606.49M
1,000,000,000
606,489,877.3
60.64%

STACKS

ALEX Lab praegune turukapitalisatsioon on $ 3.31M $ 99.73K 24 tunnise kauplemismahuga. ALEX ringlev varu on 606.49M, mille koguvaru on 606489877.3. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.46M.

ALEX Lab (ALEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ALEX Lab tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000396+0.73%
30 päeva$ -0.00721-56.91%
60 päeva$ -0.01177-68.32%
90 päeva$ -0.03671-87.06%
ALEX Lab Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALEX muutuse $ +0.0000396 (+0.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ALEX Lab 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00721 (-56.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ALEX Lab 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALEX $ -0.01177 (-68.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ALEX Lab 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03671 (-87.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ALEX Lab (ALEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ALEX Lab hinnaajaloo lehte.

Mis on ALEX Lab (ALEX)

At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life.

ALEX Lab on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ALEX Lab investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ALEX Lab kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ALEX Lab ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ALEX Lab hinna ennustus (USD)

Kui palju on ALEX Lab (ALEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ALEX Lab (ALEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ALEX Lab nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ALEX Lab hinna ennustust kohe!

ALEX Lab (ALEX) tokenoomika

ALEX Lab (ALEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ALEX Lab (ALEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ALEX Lab osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ALEX Lab osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ALEX kohalike valuutade suhtes

1 ALEX Lab(ALEX)/VND
143.6799
1 ALEX Lab(ALEX)/AUD
A$0.0082992
1 ALEX Lab(ALEX)/GBP
0.0039858
1 ALEX Lab(ALEX)/EUR
0.004641
1 ALEX Lab(ALEX)/USD
$0.00546
1 ALEX Lab(ALEX)/MYR
RM0.0229866
1 ALEX Lab(ALEX)/TRY
0.2227134
1 ALEX Lab(ALEX)/JPY
¥0.80262
1 ALEX Lab(ALEX)/ARS
ARS$7.0816746
1 ALEX Lab(ALEX)/RUB
0.4352166
1 ALEX Lab(ALEX)/INR
0.4778046
1 ALEX Lab(ALEX)/IDR
Rp88.0645038
1 ALEX Lab(ALEX)/KRW
7.5832848
1 ALEX Lab(ALEX)/PHP
0.308763
1 ALEX Lab(ALEX)/EGP
￡E.0.2634996
1 ALEX Lab(ALEX)/BRL
R$0.029484
1 ALEX Lab(ALEX)/CAD
C$0.0075348
1 ALEX Lab(ALEX)/BDT
0.6630624
1 ALEX Lab(ALEX)/NGN
8.3742204
1 ALEX Lab(ALEX)/UAH
0.2250066
1 ALEX Lab(ALEX)/VES
Bs0.7371
1 ALEX Lab(ALEX)/CLP
$5.26344
1 ALEX Lab(ALEX)/PKR
Rs1.5467088
1 ALEX Lab(ALEX)/KZT
2.9560986
1 ALEX Lab(ALEX)/THB
฿0.176358
1 ALEX Lab(ALEX)/TWD
NT$0.1639638
1 ALEX Lab(ALEX)/AED
د.إ0.0200382
1 ALEX Lab(ALEX)/CHF
Fr0.004368
1 ALEX Lab(ALEX)/HKD
HK$0.0426972
1 ALEX Lab(ALEX)/AMD
֏2.0871396
1 ALEX Lab(ALEX)/MAD
.د.م0.0490854
1 ALEX Lab(ALEX)/MXN
$0.1030302
1 ALEX Lab(ALEX)/PLN
0.0198744
1 ALEX Lab(ALEX)/RON
лв0.0235872
1 ALEX Lab(ALEX)/SEK
kr0.052143
1 ALEX Lab(ALEX)/BGN
лв0.0091182
1 ALEX Lab(ALEX)/HUF
Ft1.843296
1 ALEX Lab(ALEX)/CZK
0.114114
1 ALEX Lab(ALEX)/KWD
د.ك0.0016653
1 ALEX Lab(ALEX)/ILS
0.0184002
1 ALEX Lab(ALEX)/NOK
kr0.0556374
1 ALEX Lab(ALEX)/NZD
$0.0091728

ALEX Lab ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ALEX Lab võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ALEX Lab ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ALEX Lab kohta

Kui palju on ALEX Lab (ALEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALEX hind USD on 0.00546 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALEX/USD hind?
Praegune hind ALEX/USD on $ 0.00546. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ALEX Lab turukapitalisatsioon?
ALEX turukapitalisatsioon on $ 3.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALEX ringlev varu?
ALEX ringlev varu on 606.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALEX (ATH) hind?
ALEX saavutab ATH hinna summas 0.5532965151961868 USD.
Mis oli kõigi aegade ALEX madalaim (ATL) hind?
ALEX nägi ATL hinda summas 0.004794769914265774 USD.
Milline on ALEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALEX kauplemismaht on $ 99.73K USD.
Kas ALEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALEX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:13 (UTC+8)

ALEX Lab (ALEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ALEX/USD kalkulaator

Summa

ALEX
ALEX
USD
USD

1 ALEX = 0.00546 USD

Kauplemine: ALEX

ALEXUSDT
$0.00546
+0.55%

