Alephim (ALEPH) teave Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis Ametlik veebisait: https://aleph.cloud Valge raamat: https://docs.aleph.im/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/3UCMiSnkcnkPE1pgQ5ggPCBv6dXgVUy16TmMUe1WpG9x Ostke ALEPH kohe!

Alephim (ALEPH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alephim (ALEPH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.85M $ 17.85M $ 17.85M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 247.22M $ 247.22M $ 247.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.11M $ 36.11M $ 36.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8649 $ 0.8649 $ 0.8649 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02469909 $ 0.02469909 $ 0.02469909 Praegune hind: $ 0.07221 $ 0.07221 $ 0.07221 Lisateave Alephim (ALEPH) hinna kohta

Alephim (ALEPH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alephim (ALEPH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALEPH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALEPH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALEPH tokeni tokenoomikat, avastage ALEPH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ALEPH Kas olete huvitatud Alephim (ALEPH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ALEPH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ALEPH MEXC-ist osta!

Alephim (ALEPH) hinna ajalugu ALEPH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ALEPH hinna ajalugu kohe!

ALEPH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALEPH võiks suunduda? Meie ALEPH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALEPH tokeni hinna ennustust kohe!

