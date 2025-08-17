Rohkem infot ALEPH

Alephim hind(ALEPH)

1 ALEPH/USD reaalajas hind:

$0.07665
$0.07665
-2.26%1D
USD
Alephim (ALEPH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:51:21 (UTC+8)

Alephim (ALEPH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07395
$ 0.07395
24 h madal
$ 0.07852
$ 0.07852
24 h kõrge

$ 0.07395
$ 0.07395

$ 0.07852
$ 0.07852

$ 0.8692133803115093
$ 0.8692133803115093

$ 0.02469909
$ 0.02469909

+0.62%

-2.26%

-3.68%

-3.68%

Alephim (ALEPH) reaalajas hind on $ 0.07677. Viimase 24 tunni jooksul ALEPH kaubeldud madalaim $ 0.07395 ja kõrgeim $ 0.07852 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALEPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8692133803115093 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02469909.

Lüliajalise tootluse osas on ALEPH muutunud +0.62% viimase tunni jooksul, -2.26% 24 tunni vältel -3.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alephim (ALEPH) – turuteave

No.915

$ 18.98M
$ 18.98M

$ 60.01K
$ 60.01K

$ 38.39M
$ 38.39M

247.22M
247.22M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

49.44%

2020-04-01 00:00:00

ETH

Alephim praegune turukapitalisatsioon on $ 18.98M $ 60.01K 24 tunnise kauplemismahuga. ALEPH ringlev varu on 247.22M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.39M.

Alephim (ALEPH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Alephim tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0017723-2.26%
30 päeva$ -0.01917-19.99%
60 päeva$ +0.02718+54.80%
90 päeva$ +0.01233+19.13%
Alephim Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALEPH muutuse $ -0.0017723 (-2.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Alephim 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01917 (-19.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Alephim 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALEPH $ +0.02718 (+54.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Alephim 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01233 (+19.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Alephim (ALEPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Alephim hinnaajaloo lehte.

Mis on Alephim (ALEPH)

Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

Alephim on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Alephim investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALEPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Alephim kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Alephim ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Alephim hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alephim (ALEPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alephim (ALEPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alephim nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alephim hinna ennustust kohe!

Alephim (ALEPH) tokenoomika

Alephim (ALEPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALEPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Alephim (ALEPH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Alephim osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Alephim osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ALEPH kohalike valuutade suhtes

1 Alephim(ALEPH)/VND
2,020.20255
1 Alephim(ALEPH)/AUD
A$0.1166904
1 Alephim(ALEPH)/GBP
0.0560421
1 Alephim(ALEPH)/EUR
0.0652545
1 Alephim(ALEPH)/USD
$0.07677
1 Alephim(ALEPH)/MYR
RM0.3232017
1 Alephim(ALEPH)/TRY
3.1314483
1 Alephim(ALEPH)/JPY
¥11.28519
1 Alephim(ALEPH)/ARS
ARS$99.5714577
1 Alephim(ALEPH)/RUB
6.1193367
1 Alephim(ALEPH)/INR
6.7181427
1 Alephim(ALEPH)/IDR
Rp1,238.2256331
1 Alephim(ALEPH)/KRW
106.6243176
1 Alephim(ALEPH)/PHP
4.3413435
1 Alephim(ALEPH)/EGP
￡E.3.7049202
1 Alephim(ALEPH)/BRL
R$0.414558
1 Alephim(ALEPH)/CAD
C$0.1059426
1 Alephim(ALEPH)/BDT
9.3229488
1 Alephim(ALEPH)/NGN
117.7452198
1 Alephim(ALEPH)/UAH
3.1636917
1 Alephim(ALEPH)/VES
Bs10.36395
1 Alephim(ALEPH)/CLP
$74.00628
1 Alephim(ALEPH)/PKR
Rs21.7474056
1 Alephim(ALEPH)/KZT
41.5640457
1 Alephim(ALEPH)/THB
฿2.479671
1 Alephim(ALEPH)/TWD
NT$2.3054031
1 Alephim(ALEPH)/AED
د.إ0.2817459
1 Alephim(ALEPH)/CHF
Fr0.061416
1 Alephim(ALEPH)/HKD
HK$0.6003414
1 Alephim(ALEPH)/AMD
֏29.3461002
1 Alephim(ALEPH)/MAD
.د.م0.6901623
1 Alephim(ALEPH)/MXN
$1.4486499
1 Alephim(ALEPH)/PLN
0.2794428
1 Alephim(ALEPH)/RON
лв0.3316464
1 Alephim(ALEPH)/SEK
kr0.7331535
1 Alephim(ALEPH)/BGN
лв0.1282059
1 Alephim(ALEPH)/HUF
Ft25.917552
1 Alephim(ALEPH)/CZK
1.604493
1 Alephim(ALEPH)/KWD
د.ك0.02341485
1 Alephim(ALEPH)/ILS
0.2587149
1 Alephim(ALEPH)/NOK
kr0.7822863
1 Alephim(ALEPH)/NZD
$0.1289736

Alephim ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Alephim võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Alephim ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alephim kohta

Kui palju on Alephim (ALEPH) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALEPH hind USD on 0.07677 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALEPH/USD hind?
Praegune hind ALEPH/USD on $ 0.07677. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alephim turukapitalisatsioon?
ALEPH turukapitalisatsioon on $ 18.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALEPH ringlev varu?
ALEPH ringlev varu on 247.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALEPH (ATH) hind?
ALEPH saavutab ATH hinna summas 0.8692133803115093 USD.
Mis oli kõigi aegade ALEPH madalaim (ATL) hind?
ALEPH nägi ATL hinda summas 0.02469909 USD.
Milline on ALEPH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALEPH kauplemismaht on $ 60.01K USD.
Kas ALEPH sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALEPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALEPH hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:51:21 (UTC+8)

Alephim (ALEPH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 ALEPH = 0.07677 USD

