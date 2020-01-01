Aleo (ALEO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aleo (ALEO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aleo (ALEO) teave Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises. Ametlik veebisait: https://aleo.org/ Valge raamat: https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/ Plokiahela Explorer: https://aleoscan.io/ Ostke ALEO kohe!

Aleo (ALEO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aleo (ALEO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 114.21M $ 114.21M $ 114.21M Koguvaru: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Ringlev varu: $ 460.17M $ 460.17M $ 460.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 447.31M $ 447.31M $ 447.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.9 $ 6.9 $ 6.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 Praegune hind: $ 0.2482 $ 0.2482 $ 0.2482 Lisateave Aleo (ALEO) hinna kohta

Aleo (ALEO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aleo (ALEO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALEO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALEO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALEO tokeni tokenoomikat, avastage ALEO tokeni reaalajas hinda!

