Aleo (ALEO) reaalajas hind on $ 0.2587. Viimase 24 tunni jooksul ALEO kaubeldud madalaim $ 0.2495 ja kõrgeim $ 0.2623 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALEOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.785851993275159 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1134396400169198.
Lüliajalise tootluse osas on ALEO muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, +3.27% 24 tunni vältel +0.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aleo (ALEO) – turuteave
No.340
$ 118.49M
$ 118.49M
$ 2.61M
$ 2.61M
$ 465.68M
$ 465.68M
458.02M
458.02M
--
--
1,800,086,276.29397
1,800,086,276.29397
ALEO
Aleo praegune turukapitalisatsioon on $ 118.49M$ 2.61M 24 tunnise kauplemismahuga. ALEO ringlev varu on 458.02M, mille koguvaru on 1800086276.29397. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Aleo (ALEO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aleo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.008188
+3.27%
30 päeva
$ +0.0267
+11.50%
60 päeva
$ +0.0429
+19.87%
90 päeva
$ +0.049
+23.36%
Aleo Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALEO muutuse $ +0.008188 (+3.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aleo 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0267 (+11.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aleo 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALEO $ +0.0429 (+19.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aleo 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.049 (+23.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Aleo (ALEO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.
Aleo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aleo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ALEO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Aleo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aleo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Aleo hinna ennustus (USD)
Kui palju on Aleo (ALEO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aleo (ALEO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aleo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Aleo (ALEO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALEO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Aleo (ALEO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Aleo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aleo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
