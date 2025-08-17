Rohkem infot ALEO

ALEO Hinnainfo

ALEO Valge raamat

ALEO Ametlik veebisait

ALEO Tokenoomika

ALEO Hinnaprognoos

ALEO Ajalugu

ALEO – ostujuhend

ALEO-usaldusraha valuutakonverter

ALEO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Aleo logo

Aleo hind(ALEO)

1 ALEO/USD reaalajas hind:

$0.2586
$0.2586$0.2586
+3.27%1D
USD
Aleo (ALEO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:51:13 (UTC+8)

Aleo (ALEO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2495
$ 0.2495$ 0.2495
24 h madal
$ 0.2623
$ 0.2623$ 0.2623
24 h kõrge

$ 0.2495
$ 0.2495$ 0.2495

$ 0.2623
$ 0.2623$ 0.2623

$ 6.785851993275159
$ 6.785851993275159$ 6.785851993275159

$ 0.1134396400169198
$ 0.1134396400169198$ 0.1134396400169198

-0.50%

+3.27%

+0.42%

+0.42%

Aleo (ALEO) reaalajas hind on $ 0.2587. Viimase 24 tunni jooksul ALEO kaubeldud madalaim $ 0.2495 ja kõrgeim $ 0.2623 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALEOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.785851993275159 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1134396400169198.

Lüliajalise tootluse osas on ALEO muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, +3.27% 24 tunni vältel +0.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aleo (ALEO) – turuteave

No.340

$ 118.49M
$ 118.49M$ 118.49M

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

$ 465.68M
$ 465.68M$ 465.68M

458.02M
458.02M 458.02M

--
----

1,800,086,276.29397
1,800,086,276.29397 1,800,086,276.29397

ALEO

Aleo praegune turukapitalisatsioon on $ 118.49M $ 2.61M 24 tunnise kauplemismahuga. ALEO ringlev varu on 458.02M, mille koguvaru on 1800086276.29397. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Aleo (ALEO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aleo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.008188+3.27%
30 päeva$ +0.0267+11.50%
60 päeva$ +0.0429+19.87%
90 päeva$ +0.049+23.36%
Aleo Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALEO muutuse $ +0.008188 (+3.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aleo 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0267 (+11.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aleo 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALEO $ +0.0429 (+19.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aleo 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.049 (+23.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aleo (ALEO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aleo hinnaajaloo lehte.

Mis on Aleo (ALEO)

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

Aleo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aleo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALEO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aleo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aleo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aleo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aleo (ALEO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aleo (ALEO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aleo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aleo hinna ennustust kohe!

Aleo (ALEO) tokenoomika

Aleo (ALEO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALEO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aleo (ALEO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aleo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aleo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ALEO kohalike valuutade suhtes

1 Aleo(ALEO)/VND
6,807.6905
1 Aleo(ALEO)/AUD
A$0.393224
1 Aleo(ALEO)/GBP
0.188851
1 Aleo(ALEO)/EUR
0.219895
1 Aleo(ALEO)/USD
$0.2587
1 Aleo(ALEO)/MYR
RM1.089127
1 Aleo(ALEO)/TRY
10.552373
1 Aleo(ALEO)/JPY
¥38.0289
1 Aleo(ALEO)/ARS
ARS$335.536487
1 Aleo(ALEO)/RUB
20.620977
1 Aleo(ALEO)/INR
22.638837
1 Aleo(ALEO)/IDR
Rp4,172.580061
1 Aleo(ALEO)/KRW
359.303256
1 Aleo(ALEO)/PHP
14.629485
1 Aleo(ALEO)/EGP
￡E.12.484862
1 Aleo(ALEO)/BRL
R$1.39698
1 Aleo(ALEO)/CAD
C$0.357006
1 Aleo(ALEO)/BDT
31.416528
1 Aleo(ALEO)/NGN
396.778538
1 Aleo(ALEO)/UAH
10.661027
1 Aleo(ALEO)/VES
Bs34.9245
1 Aleo(ALEO)/CLP
$249.3868
1 Aleo(ALEO)/PKR
Rs73.284536
1 Aleo(ALEO)/KZT
140.062767
1 Aleo(ALEO)/THB
฿8.35601
1 Aleo(ALEO)/TWD
NT$7.768761
1 Aleo(ALEO)/AED
د.إ0.949429
1 Aleo(ALEO)/CHF
Fr0.20696
1 Aleo(ALEO)/HKD
HK$2.023034
1 Aleo(ALEO)/AMD
֏98.890662
1 Aleo(ALEO)/MAD
.د.م2.325713
1 Aleo(ALEO)/MXN
$4.881669
1 Aleo(ALEO)/PLN
0.941668
1 Aleo(ALEO)/RON
лв1.117584
1 Aleo(ALEO)/SEK
kr2.470585
1 Aleo(ALEO)/BGN
лв0.432029
1 Aleo(ALEO)/HUF
Ft87.33712
1 Aleo(ALEO)/CZK
5.40683
1 Aleo(ALEO)/KWD
د.ك0.0789035
1 Aleo(ALEO)/ILS
0.871819
1 Aleo(ALEO)/NOK
kr2.636153
1 Aleo(ALEO)/NZD
$0.434616

Aleo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aleo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Aleo ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aleo kohta

Kui palju on Aleo (ALEO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALEO hind USD on 0.2587 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALEO/USD hind?
Praegune hind ALEO/USD on $ 0.2587. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aleo turukapitalisatsioon?
ALEO turukapitalisatsioon on $ 118.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALEO ringlev varu?
ALEO ringlev varu on 458.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALEO (ATH) hind?
ALEO saavutab ATH hinna summas 6.785851993275159 USD.
Mis oli kõigi aegade ALEO madalaim (ATL) hind?
ALEO nägi ATL hinda summas 0.1134396400169198 USD.
Milline on ALEO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALEO kauplemismaht on $ 2.61M USD.
Kas ALEO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALEO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALEO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:51:13 (UTC+8)

Aleo (ALEO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ALEO/USD kalkulaator

Summa

ALEO
ALEO
USD
USD

1 ALEO = 0.2587 USD

Kauplemine: ALEO

ALEOUSDT
$0.2586
$0.2586$0.2586
+3.27%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu