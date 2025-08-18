She Rises (AKA) reaalajas hind on $ 0.0023314. Viimase 24 tunni jooksul AKA kaubeldud madalaim $ 0.002006 ja kõrgeim $ 0.0024166 näitab aktiivset turu volatiivsust. AKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.057281674782330164 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00081776249475836.
Lüliajalise tootluse osas on AKA muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel -0.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
She Rises (AKA) – turuteave
No.1800
$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M
$ 81.90K
$ 81.90K$ 81.90K
$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M
999.99M
999.99M 999.99M
999,991,183.47
999,991,183.47 999,991,183.47
SOL
She Rises praegune turukapitalisatsioon on $ 2.33M$ 81.90K 24 tunnise kauplemismahuga. AKA ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999991183.47. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
She Rises (AKA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse She Rises tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000022393
+0.97%
30 päeva
$ +0.0005372
+29.94%
60 päeva
$ +0.0008817
+60.81%
90 päeva
$ -0.0003716
-13.75%
She Rises Hinnamuutus täna
Täna registreeris AKA muutuse $ +0.000022393 (+0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
She Rises 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0005372 (+29.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
She Rises 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AKA $ +0.0008817 (+60.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
She Rises 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003716 (-13.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada She Rises (AKA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.
She Rises on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie She Rises investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AKA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse She Rises kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie She Rises ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
She Rises hinna ennustus (USD)
Kui palju on She Rises (AKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie She Rises (AKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida She Rises nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
She Rises (AKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
She Rises (AKA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas She Rises osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust She Rises osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.