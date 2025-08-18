Rohkem infot AKA

She Rises hind(AKA)

$0.002331
+0.97%1D
She Rises (AKA) reaalajas hinnagraafik
She Rises (AKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002006
24 h madal
$ 0.0024166
24 h kõrge

$ 0.002006
$ 0.0024166
$ 0.057281674782330164
$ 0.00081776249475836
+0.49%

+0.97%

-0.35%

-0.35%

She Rises (AKA) reaalajas hind on $ 0.0023314. Viimase 24 tunni jooksul AKA kaubeldud madalaim $ 0.002006 ja kõrgeim $ 0.0024166 näitab aktiivset turu volatiivsust. AKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.057281674782330164 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00081776249475836.

Lüliajalise tootluse osas on AKA muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, +0.97% 24 tunni vältel -0.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

She Rises (AKA) – turuteave

No.1800

$ 2.33M
$ 81.90K
$ 2.33M
999.99M
999,991,183.47
SOL

She Rises praegune turukapitalisatsioon on $ 2.33M $ 81.90K 24 tunnise kauplemismahuga. AKA ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999991183.47. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

She Rises (AKA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse She Rises tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000022393+0.97%
30 päeva$ +0.0005372+29.94%
60 päeva$ +0.0008817+60.81%
90 päeva$ -0.0003716-13.75%
She Rises Hinnamuutus täna

Täna registreeris AKA muutuse $ +0.000022393 (+0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

She Rises 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0005372 (+29.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

She Rises 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AKA $ +0.0008817 (+60.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

She Rises 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003716 (-13.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada She Rises (AKA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe She Rises hinnaajaloo lehte.

Mis on She Rises (AKA)

Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

She Rises on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie She Rises investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AKA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse She Rises kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie She Rises ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

She Rises hinna ennustus (USD)

Kui palju on She Rises (AKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie She Rises (AKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida She Rises nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake She Rises hinna ennustust kohe!

She Rises (AKA) tokenoomika

She Rises (AKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

She Rises (AKA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas She Rises osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust She Rises osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AKA kohalike valuutade suhtes

She Rises ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest She Rises võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse She Rises ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse She Rises kohta

Kui palju on She Rises (AKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AKA hind USD on 0.0023314 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AKA/USD hind?
Praegune hind AKA/USD on $ 0.0023314. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on She Rises turukapitalisatsioon?
AKA turukapitalisatsioon on $ 2.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AKA ringlev varu?
AKA ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AKA (ATH) hind?
AKA saavutab ATH hinna summas 0.057281674782330164 USD.
Mis oli kõigi aegade AKA madalaim (ATL) hind?
AKA nägi ATL hinda summas 0.00081776249475836 USD.
Milline on AKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AKA kauplemismaht on $ 81.90K USD.
Kas AKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AKA hinna ennustust.
She Rises (AKA) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

