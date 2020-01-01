Ajuna Network (AJUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ajuna Network (AJUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ajuna Network (AJUN) teave Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network. Ametlik veebisait: https://ajuna.io/ Valge raamat: https://github.com/ajuna-network/techpaper/raw/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf Plokiahela Explorer: https://ajuna.subscan.io/ Ostke AJUN kohe!

Ajuna Network (AJUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ajuna Network (AJUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 277.50K $ 277.50K $ 277.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09152 $ 0.09152 $ 0.09152 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 Praegune hind: $ 0.000555 $ 0.000555 $ 0.000555 Lisateave Ajuna Network (AJUN) hinna kohta

Ajuna Network (AJUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ajuna Network (AJUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AJUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AJUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AJUN tokeni tokenoomikat, avastage AJUN tokeni reaalajas hinda!

Ajuna Network (AJUN) hinna ajalugu AJUN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AJUN hinna ajalugu kohe!

AJUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AJUN võiks suunduda? Meie AJUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AJUN tokeni hinna ennustust kohe!

