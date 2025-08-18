Rohkem infot AJUN

Ajuna Network logo

Ajuna Network hind(AJUN)

1 AJUN/USD reaalajas hind:

USD
Ajuna Network (AJUN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:02:55 (UTC+8)

Ajuna Network (AJUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

0.00%

Ajuna Network (AJUN) reaalajas hind on $ 0.000517. Viimase 24 tunni jooksul AJUN kaubeldud madalaim $ 0.000517 ja kõrgeim $ 0.000517 näitab aktiivset turu volatiivsust. AJUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07959326945580884 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000601804700361524.

Lüliajalise tootluse osas on AJUN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ajuna Network (AJUN) – turuteave

No.7226

0.00%

AJUN

Ajuna Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. AJUN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 499999992.4957381. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 258.50K.

Ajuna Network (AJUN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ajuna Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000404-43.87%
60 päeva$ -0.00083-61.62%
90 päeva$ -0.000776-60.02%
Ajuna Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris AJUN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ajuna Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000404 (-43.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ajuna Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AJUN $ -0.00083 (-61.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ajuna Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000776 (-60.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ajuna Network (AJUN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ajuna Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Ajuna Network (AJUN)

Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.

Ajuna Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ajuna Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AJUN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ajuna Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ajuna Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ajuna Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ajuna Network (AJUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ajuna Network (AJUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ajuna Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ajuna Network hinna ennustust kohe!

Ajuna Network (AJUN) tokenoomika

Ajuna Network (AJUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AJUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ajuna Network (AJUN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ajuna Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ajuna Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AJUN kohalike valuutade suhtes

1 Ajuna Network(AJUN)/VND
13.604855
1 Ajuna Network(AJUN)/AUD
A$0.00078584
1 Ajuna Network(AJUN)/GBP
0.00037741
1 Ajuna Network(AJUN)/EUR
0.00043945
1 Ajuna Network(AJUN)/USD
$0.000517
1 Ajuna Network(AJUN)/MYR
RM0.00217657
1 Ajuna Network(AJUN)/TRY
0.02108843
1 Ajuna Network(AJUN)/JPY
¥0.075999
1 Ajuna Network(AJUN)/ARS
ARS$0.67055417
1 Ajuna Network(AJUN)/RUB
0.04121007
1 Ajuna Network(AJUN)/INR
0.04524267
1 Ajuna Network(AJUN)/IDR
Rp8.33870851
1 Ajuna Network(AJUN)/KRW
0.71805096
1 Ajuna Network(AJUN)/PHP
0.02923635
1 Ajuna Network(AJUN)/EGP
￡E.0.02495042
1 Ajuna Network(AJUN)/BRL
R$0.0027918
1 Ajuna Network(AJUN)/CAD
C$0.00071346
1 Ajuna Network(AJUN)/BDT
0.06278448
1 Ajuna Network(AJUN)/NGN
0.79294358
1 Ajuna Network(AJUN)/UAH
0.02130557
1 Ajuna Network(AJUN)/VES
Bs0.069795
1 Ajuna Network(AJUN)/CLP
$0.498388
1 Ajuna Network(AJUN)/PKR
Rs0.14645576
1 Ajuna Network(AJUN)/KZT
0.27990897
1 Ajuna Network(AJUN)/THB
฿0.01674563
1 Ajuna Network(AJUN)/TWD
NT$0.01552551
1 Ajuna Network(AJUN)/AED
د.إ0.00189739
1 Ajuna Network(AJUN)/CHF
Fr0.0004136
1 Ajuna Network(AJUN)/HKD
HK$0.00404294
1 Ajuna Network(AJUN)/AMD
֏0.19762842
1 Ajuna Network(AJUN)/MAD
.د.م0.00464783
1 Ajuna Network(AJUN)/MXN
$0.00975579
1 Ajuna Network(AJUN)/PLN
0.00188188
1 Ajuna Network(AJUN)/RON
лв0.00223344
1 Ajuna Network(AJUN)/SEK
kr0.00493735
1 Ajuna Network(AJUN)/BGN
лв0.00086339
1 Ajuna Network(AJUN)/HUF
Ft0.1745392
1 Ajuna Network(AJUN)/CZK
0.0108053
1 Ajuna Network(AJUN)/KWD
د.ك0.000157685
1 Ajuna Network(AJUN)/ILS
0.00174229
1 Ajuna Network(AJUN)/NOK
kr0.00526823
1 Ajuna Network(AJUN)/NZD
$0.00086856

Ajuna Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ajuna Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ajuna Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ajuna Network kohta

Kui palju on Ajuna Network (AJUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas AJUN hind USD on 0.000517 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AJUN/USD hind?
Praegune hind AJUN/USD on $ 0.000517. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ajuna Network turukapitalisatsioon?
AJUN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AJUN ringlev varu?
AJUN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AJUN (ATH) hind?
AJUN saavutab ATH hinna summas 0.07959326945580884 USD.
Mis oli kõigi aegade AJUN madalaim (ATL) hind?
AJUN nägi ATL hinda summas 0.000601804700361524 USD.
Milline on AJUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AJUN kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas AJUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
AJUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AJUN hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:02:55 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

