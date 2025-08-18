Ajuna Network (AJUN) reaalajas hind on $ 0.000517. Viimase 24 tunni jooksul AJUN kaubeldud madalaim $ 0.000517 ja kõrgeim $ 0.000517 näitab aktiivset turu volatiivsust. AJUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07959326945580884 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000601804700361524.
Lüliajalise tootluse osas on AJUN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ajuna Network (AJUN) – turuteave
Ajuna Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. AJUN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 499999992.4957381. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 258.50K.
Ajuna Network (AJUN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ajuna Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000404
-43.87%
60 päeva
$ -0.00083
-61.62%
90 päeva
$ -0.000776
-60.02%
Ajuna Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris AJUN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ajuna Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000404 (-43.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ajuna Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AJUN $ -0.00083 (-61.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ajuna Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000776 (-60.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ajuna Network (AJUN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.
Ajuna Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ajuna Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AJUN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ajuna Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ajuna Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ajuna Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ajuna Network (AJUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ajuna Network (AJUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ajuna Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ajuna Network (AJUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AJUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ajuna Network (AJUN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ajuna Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ajuna Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.