AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AIXCB by Virtuals (AIXCB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AIXCB by Virtuals (AIXCB) teave aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. Ametlik veebisait: https://aixcbcapital.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU Ostke AIXCB kohe!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AIXCB by Virtuals (AIXCB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Koguvaru: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M Ringlev varu: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0635 $ 0.0635 $ 0.0635 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 Praegune hind: $ 0.002865 $ 0.002865 $ 0.002865 Lisateave AIXCB by Virtuals (AIXCB) hinna kohta

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIXCB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIXCB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIXCB tokeni tokenoomikat, avastage AIXCB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AIXCB Kas olete huvitatud AIXCB by Virtuals (AIXCB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AIXCB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AIXCB MEXC-ist osta!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) hinna ajalugu AIXCB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AIXCB hinna ajalugu kohe!

AIXCB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIXCB võiks suunduda? Meie AIXCB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIXCB tokeni hinna ennustust kohe!

