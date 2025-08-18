Rohkem infot AIXCB

$0.003037
AIXCB by Virtuals (AIXCB) reaalajas hinnagraafik
AIXCB by Virtuals (AIXCB) hinna teave (USD)

AIXCB by Virtuals (AIXCB) reaalajas hind on $ 0.003037. Viimase 24 tunni jooksul AIXCB kaubeldud madalaim $ 0.002979 ja kõrgeim $ 0.003642 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIXCBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11715465291895416 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000575701489026845.

Lüliajalise tootluse osas on AIXCB muutunud +1.94% viimase tunni jooksul, +1.94% 24 tunni vältel -2.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) – turuteave

No.1748

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

$ 20.01
$ 20.01$ 20.01

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

993.51M
993.51M 993.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

993,506,898
993,506,898 993,506,898

99.35%

BASE

AIXCB by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 3.02M $ 20.01 24 tunnise kauplemismahuga. AIXCB ringlev varu on 993.51M, mille koguvaru on 993506898. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.04M.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AIXCB by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000578+1.94%
30 päeva$ -0.001545-33.72%
60 päeva$ -0.004958-62.02%
90 päeva$ -0.011616-79.28%
AIXCB by Virtuals Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIXCB muutuse $ +0.0000578 (+1.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AIXCB by Virtuals 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001545 (-33.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AIXCB by Virtuals 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIXCB $ -0.004958 (-62.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AIXCB by Virtuals 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.011616 (-79.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AIXCB by Virtuals (AIXCB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AIXCB by Virtuals hinnaajaloo lehte.

Mis on AIXCB by Virtuals (AIXCB)

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

AIXCB by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AIXCB by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AIXCB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AIXCB by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AIXCB by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AIXCB by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on AIXCB by Virtuals (AIXCB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIXCB by Virtuals (AIXCB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIXCB by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AIXCB by Virtuals hinna ennustust kohe!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenoomika

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIXCB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AIXCB by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AIXCB by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AIXCB kohalike valuutade suhtes

1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/VND
79.918655
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/AUD
A$0.00461624
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/GBP
0.00221701
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/EUR
0.00258145
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/USD
$0.003037
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/MYR
RM0.01278577
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/TRY
0.12387923
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/JPY
¥0.446439
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/ARS
ARS$3.93901937
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/RUB
0.24207927
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/INR
0.26576787
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/IDR
Rp48.98386411
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/KRW
4.21802856
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/PHP
0.17174235
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/EGP
￡E.0.14656562
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/BRL
R$0.0163998
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/CAD
C$0.00419106
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/BDT
0.36881328
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/NGN
4.65796838
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/UAH
0.12515477
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/VES
Bs0.409995
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/CLP
$2.927668
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/PKR
Rs0.86032136
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/KZT
1.64426217
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/THB
฿0.0980951
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/TWD
NT$0.09120111
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/AED
د.إ0.01114579
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/CHF
Fr0.0024296
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/HKD
HK$0.02374934
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/AMD
֏1.16092362
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/MAD
.د.م0.02730263
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/MXN
$0.05730819
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/PLN
0.01105468
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/RON
лв0.01311984
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/SEK
kr0.02900335
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/BGN
лв0.00507179
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/HUF
Ft1.0252912
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/CZK
0.0634733
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/KWD
د.ك0.000926285
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/ILS
0.01023469
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/NOK
kr0.03094703
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB)/NZD
AIXCB by Virtuals ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AIXCB by Virtuals võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse AIXCB by Virtuals ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AIXCB by Virtuals kohta

Kui palju on AIXCB by Virtuals (AIXCB) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIXCB hind USD on 0.003037 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIXCB/USD hind?
Praegune hind AIXCB/USD on $ 0.003037. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AIXCB by Virtuals turukapitalisatsioon?
AIXCB turukapitalisatsioon on $ 3.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIXCB ringlev varu?
AIXCB ringlev varu on 993.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIXCB (ATH) hind?
AIXCB saavutab ATH hinna summas 0.11715465291895416 USD.
Mis oli kõigi aegade AIXCB madalaim (ATL) hind?
AIXCB nägi ATL hinda summas 0.000575701489026845 USD.
Milline on AIXCB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIXCB kauplemismaht on $ 20.01 USD.
Kas AIXCB sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIXCB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIXCB hinna ennustust.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

