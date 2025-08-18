AIXCB by Virtuals (AIXCB) reaalajas hind on $ 0.003037. Viimase 24 tunni jooksul AIXCB kaubeldud madalaim $ 0.002979 ja kõrgeim $ 0.003642 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIXCBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11715465291895416 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000575701489026845.
Lüliajalise tootluse osas on AIXCB muutunud +1.94% viimase tunni jooksul, +1.94% 24 tunni vältel -2.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) – turuteave
No.1748
$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M
$ 20.01
$ 20.01$ 20.01
$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M
993.51M
993.51M 993.51M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
993,506,898
993,506,898 993,506,898
99.35%
BASE
AIXCB by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 3.02M$ 20.01 24 tunnise kauplemismahuga. AIXCB ringlev varu on 993.51M, mille koguvaru on 993506898. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.04M.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AIXCB by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000578
+1.94%
30 päeva
$ -0.001545
-33.72%
60 päeva
$ -0.004958
-62.02%
90 päeva
$ -0.011616
-79.28%
AIXCB by Virtuals Hinnamuutus täna
Täna registreeris AIXCB muutuse $ +0.0000578 (+1.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AIXCB by Virtuals 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001545 (-33.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AIXCB by Virtuals 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIXCB $ -0.004958 (-62.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AIXCB by Virtuals 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.011616 (-79.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AIXCB by Virtuals (AIXCB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.
AIXCB by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AIXCB by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AIXCB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AIXCB by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AIXCB by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AIXCB by Virtuals hinna ennustus (USD)
Kui palju on AIXCB by Virtuals (AIXCB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIXCB by Virtuals (AIXCB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIXCB by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIXCB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AIXCB by Virtuals (AIXCB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AIXCB by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AIXCB by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.