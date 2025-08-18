AthenaX9 (AIX9) reaalajas hind on $ 0.000872. Viimase 24 tunni jooksul AIX9 kaubeldud madalaim $ 0.000862 ja kõrgeim $ 0.000876 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIX9kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.009417529216895617 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000552136560158869.
Lüliajalise tootluse osas on AIX9 muutunud +0.92% viimase tunni jooksul, +0.92% 24 tunni vältel -2.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AthenaX9 (AIX9) – turuteave
No.3709
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 63.39K
$ 63.39K$ 63.39K
$ 872.00K
$ 872.00K$ 872.00K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BASE
AthenaX9 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 63.39K 24 tunnise kauplemismahuga. AIX9 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 872.00K.
AthenaX9 (AIX9) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AthenaX9 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000795
+0.92%
30 päeva
$ 0
0.00%
60 päeva
$ +0.000184
+26.74%
90 päeva
$ +0.000078
+9.82%
AthenaX9 Hinnamuutus täna
Täna registreeris AIX9 muutuse $ +0.00000795 (+0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AthenaX9 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AthenaX9 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIX9 $ +0.000184 (+26.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AthenaX9 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000078 (+9.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AthenaX9 (AIX9) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.
AthenaX9 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AthenaX9 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AIX9 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AthenaX9 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AthenaX9 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AthenaX9 hinna ennustus (USD)
Kui palju on AthenaX9 (AIX9) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AthenaX9 (AIX9) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AthenaX9 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AthenaX9 (AIX9) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIX9 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AthenaX9 (AIX9) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AthenaX9 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AthenaX9 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.