Rohkem infot AIX9

AIX9 Hinnainfo

AIX9 Valge raamat

AIX9 Ametlik veebisait

AIX9 Tokenoomika

AIX9 Hinnaprognoos

AIX9 Ajalugu

AIX9 – ostujuhend

AIX9-usaldusraha valuutakonverter

AIX9 Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

AthenaX9 logo

AthenaX9 hind(AIX9)

1 AIX9/USD reaalajas hind:

$0.000872
$0.000872$0.000872
+0.92%1D
USD
AthenaX9 (AIX9) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:12:43 (UTC+8)

AthenaX9 (AIX9) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000862
$ 0.000862$ 0.000862
24 h madal
$ 0.000876
$ 0.000876$ 0.000876
24 h kõrge

$ 0.000862
$ 0.000862$ 0.000862

$ 0.000876
$ 0.000876$ 0.000876

$ 0.009417529216895617
$ 0.009417529216895617$ 0.009417529216895617

$ 0.000552136560158869
$ 0.000552136560158869$ 0.000552136560158869

+0.92%

+0.92%

-2.57%

-2.57%

AthenaX9 (AIX9) reaalajas hind on $ 0.000872. Viimase 24 tunni jooksul AIX9 kaubeldud madalaim $ 0.000862 ja kõrgeim $ 0.000876 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIX9kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.009417529216895617 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000552136560158869.

Lüliajalise tootluse osas on AIX9 muutunud +0.92% viimase tunni jooksul, +0.92% 24 tunni vältel -2.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AthenaX9 (AIX9) – turuteave

No.3709

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.39K
$ 63.39K$ 63.39K

$ 872.00K
$ 872.00K$ 872.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

AthenaX9 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 63.39K 24 tunnise kauplemismahuga. AIX9 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 872.00K.

AthenaX9 (AIX9) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AthenaX9 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000795+0.92%
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ +0.000184+26.74%
90 päeva$ +0.000078+9.82%
AthenaX9 Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIX9 muutuse $ +0.00000795 (+0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AthenaX9 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AthenaX9 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIX9 $ +0.000184 (+26.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AthenaX9 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000078 (+9.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AthenaX9 (AIX9) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AthenaX9 hinnaajaloo lehte.

Mis on AthenaX9 (AIX9)

AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.

AthenaX9 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AthenaX9 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AIX9 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AthenaX9 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AthenaX9 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AthenaX9 hinna ennustus (USD)

Kui palju on AthenaX9 (AIX9) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AthenaX9 (AIX9) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AthenaX9 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AthenaX9 hinna ennustust kohe!

AthenaX9 (AIX9) tokenoomika

AthenaX9 (AIX9) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIX9 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AthenaX9 (AIX9) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AthenaX9 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AthenaX9 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AIX9 kohalike valuutade suhtes

1 AthenaX9(AIX9)/VND
22.94668
1 AthenaX9(AIX9)/AUD
A$0.00132544
1 AthenaX9(AIX9)/GBP
0.00063656
1 AthenaX9(AIX9)/EUR
0.0007412
1 AthenaX9(AIX9)/USD
$0.000872
1 AthenaX9(AIX9)/MYR
RM0.00367112
1 AthenaX9(AIX9)/TRY
0.03556888
1 AthenaX9(AIX9)/JPY
¥0.128184
1 AthenaX9(AIX9)/ARS
ARS$1.13099272
1 AthenaX9(AIX9)/RUB
0.06950712
1 AthenaX9(AIX9)/INR
0.07630872
1 AthenaX9(AIX9)/IDR
Rp14.06451416
1 AthenaX9(AIX9)/KRW
1.21110336
1 AthenaX9(AIX9)/PHP
0.0493116
1 AthenaX9(AIX9)/EGP
￡E.0.04208272
1 AthenaX9(AIX9)/BRL
R$0.0047088
1 AthenaX9(AIX9)/CAD
C$0.00120336
1 AthenaX9(AIX9)/BDT
0.10589568
1 AthenaX9(AIX9)/NGN
1.33742128
1 AthenaX9(AIX9)/UAH
0.03593512
1 AthenaX9(AIX9)/VES
Bs0.11772
1 AthenaX9(AIX9)/CLP
$0.840608
1 AthenaX9(AIX9)/PKR
Rs0.24702016
1 AthenaX9(AIX9)/KZT
0.47210952
1 AthenaX9(AIX9)/THB
฿0.0281656
1 AthenaX9(AIX9)/TWD
NT$0.02618616
1 AthenaX9(AIX9)/AED
د.إ0.00320024
1 AthenaX9(AIX9)/CHF
Fr0.0006976
1 AthenaX9(AIX9)/HKD
HK$0.00681904
1 AthenaX9(AIX9)/AMD
֏0.33333072
1 AthenaX9(AIX9)/MAD
.د.م0.00783928
1 AthenaX9(AIX9)/MXN
$0.01645464
1 AthenaX9(AIX9)/PLN
0.00317408
1 AthenaX9(AIX9)/RON
лв0.00376704
1 AthenaX9(AIX9)/SEK
kr0.0083276
1 AthenaX9(AIX9)/BGN
лв0.00145624
1 AthenaX9(AIX9)/HUF
Ft0.2943872
1 AthenaX9(AIX9)/CZK
0.0182248
1 AthenaX9(AIX9)/KWD
د.ك0.00026596
1 AthenaX9(AIX9)/ILS
0.00293864
1 AthenaX9(AIX9)/NOK
kr0.00888568
1 AthenaX9(AIX9)/NZD
$0.00146496

AthenaX9 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AthenaX9 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AthenaX9 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AthenaX9 kohta

Kui palju on AthenaX9 (AIX9) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIX9 hind USD on 0.000872 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIX9/USD hind?
Praegune hind AIX9/USD on $ 0.000872. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AthenaX9 turukapitalisatsioon?
AIX9 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIX9 ringlev varu?
AIX9 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIX9 (ATH) hind?
AIX9 saavutab ATH hinna summas 0.009417529216895617 USD.
Mis oli kõigi aegade AIX9 madalaim (ATL) hind?
AIX9 nägi ATL hinda summas 0.000552136560158869 USD.
Milline on AIX9 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIX9 kauplemismaht on $ 63.39K USD.
Kas AIX9 sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIX9 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIX9 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:12:43 (UTC+8)

AthenaX9 (AIX9) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AIX9/USD kalkulaator

Summa

AIX9
AIX9
USD
USD

1 AIX9 = 0.000872 USD

Kauplemine: AIX9

AIX9USDT
$0.000872
$0.000872$0.000872
+0.92%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu