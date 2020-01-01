AI Voice Agents (AIVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AI Voice Agents (AIVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AI Voice Agents (AIVA) teave AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences. Ametlik veebisait: https://aivoiceagents.xyz/ Valge raamat: https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7 Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61 Ostke AIVA kohe!

AI Voice Agents (AIVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AI Voice Agents (AIVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 169.30K $ 169.30K $ 169.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000146898176064245 $ 0.000146898176064245 $ 0.000146898176064245 Praegune hind: $ 0.0001693 $ 0.0001693 $ 0.0001693 Lisateave AI Voice Agents (AIVA) hinna kohta

AI Voice Agents (AIVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AI Voice Agents (AIVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIVA tokeni tokenoomikat, avastage AIVA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AIVA Kas olete huvitatud AI Voice Agents (AIVA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AIVA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AIVA MEXC-ist osta!

AI Voice Agents (AIVA) hinna ajalugu AIVA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AIVA hinna ajalugu kohe!

AIVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIVA võiks suunduda? Meie AIVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIVA tokeni hinna ennustust kohe!

