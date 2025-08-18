Rohkem infot AIVA

AI Voice Agents (AIVA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:32:54 (UTC+8)

AI Voice Agents (AIVA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001715
$ 0.0001715$ 0.0001715
24 h madal
$ 0.00021
$ 0.00021$ 0.00021
24 h kõrge

$ 0.0001715
$ 0.0001715$ 0.0001715

$ 0.00021
$ 0.00021$ 0.00021

$ 0.05191103641611002
$ 0.05191103641611002$ 0.05191103641611002

$ 0.000146898176064245
$ 0.000146898176064245$ 0.000146898176064245

+2.85%

-5.16%

-16.24%

-16.24%

AI Voice Agents (AIVA) reaalajas hind on $ 0.0001764. Viimase 24 tunni jooksul AIVA kaubeldud madalaim $ 0.0001715 ja kõrgeim $ 0.00021 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05191103641611002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000146898176064245.

Lüliajalise tootluse osas on AIVA muutunud +2.85% viimase tunni jooksul, -5.16% 24 tunni vältel -16.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AI Voice Agents (AIVA) – turuteave

No.4762

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.14K
$ 3.14K$ 3.14K

$ 176.40K
$ 176.40K$ 176.40K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

AI Voice Agents praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 3.14K 24 tunnise kauplemismahuga. AIVA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.

AI Voice Agents (AIVA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AI Voice Agents tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000009597-5.16%
30 päeva$ -0.0000946-34.91%
60 päeva$ -0.0000886-33.44%
90 päeva$ -0.0003686-67.64%
AI Voice Agents Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIVA muutuse $ -0.000009597 (-5.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AI Voice Agents 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000946 (-34.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AI Voice Agents 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIVA $ -0.0000886 (-33.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AI Voice Agents 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003686 (-67.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AI Voice Agents (AIVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AI Voice Agents hinnaajaloo lehte.

Mis on AI Voice Agents (AIVA)

AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.

AI Voice Agents on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AI Voice Agents investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AIVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AI Voice Agents kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AI Voice Agents ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AI Voice Agents hinna ennustus (USD)

Kui palju on AI Voice Agents (AIVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI Voice Agents (AIVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI Voice Agents nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AI Voice Agents hinna ennustust kohe!

AI Voice Agents (AIVA) tokenoomika

AI Voice Agents (AIVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AI Voice Agents (AIVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AI Voice Agents osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AI Voice Agents osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AIVA kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AI Voice Agents kohta

Kui palju on AI Voice Agents (AIVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIVA hind USD on 0.0001764 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIVA/USD hind?
Praegune hind AIVA/USD on $ 0.0001764. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AI Voice Agents turukapitalisatsioon?
AIVA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIVA ringlev varu?
AIVA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIVA (ATH) hind?
AIVA saavutab ATH hinna summas 0.05191103641611002 USD.
Mis oli kõigi aegade AIVA madalaim (ATL) hind?
AIVA nägi ATL hinda summas 0.000146898176064245 USD.
Milline on AIVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIVA kauplemismaht on $ 3.14K USD.
Kas AIVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIVA hinna ennustust.
2025-08-18 04:32:54 (UTC+8)

