AI Voice Agents (AIVA) reaalajas hind on $ 0.0001764. Viimase 24 tunni jooksul AIVA kaubeldud madalaim $ 0.0001715 ja kõrgeim $ 0.00021 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05191103641611002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000146898176064245.
Lüliajalise tootluse osas on AIVA muutunud +2.85% viimase tunni jooksul, -5.16% 24 tunni vältel -16.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AI Voice Agents (AIVA) – turuteave
AI Voice Agents praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 3.14K 24 tunnise kauplemismahuga. AIVA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
AI Voice Agents (AIVA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AI Voice Agents tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000009597
-5.16%
30 päeva
$ -0.0000946
-34.91%
60 päeva
$ -0.0000886
-33.44%
90 päeva
$ -0.0003686
-67.64%
AI Voice Agents Hinnamuutus täna
Täna registreeris AIVA muutuse $ -0.000009597 (-5.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AI Voice Agents 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000946 (-34.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AI Voice Agents 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIVA $ -0.0000886 (-33.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AI Voice Agents 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003686 (-67.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AI Voice Agents (AIVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.
AI Voice Agents on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AI Voice Agents investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AIVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AI Voice Agents kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AI Voice Agents ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AI Voice Agents hinna ennustus (USD)
Kui palju on AI Voice Agents (AIVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI Voice Agents (AIVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI Voice Agents nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AI Voice Agents (AIVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AI Voice Agents (AIVA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AI Voice Agents osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AI Voice Agents osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
