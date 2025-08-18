Solidus Ai Tech (AITECH) reaalajas hind on $ 0.0415. Viimase 24 tunni jooksul AITECH kaubeldud madalaim $ 0.04054 ja kõrgeim $ 0.04279 näitab aktiivset turu volatiivsust. AITECHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.49763528365825555 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012467981829482607.
Lüliajalise tootluse osas on AITECH muutunud -2.27% viimase tunni jooksul, -2.23% 24 tunni vältel +0.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Solidus Ai Tech (AITECH) – turuteave
$ 64.69M
$ 2.34M
$ 83.00M
1.56B
2,000,000,000
1,987,484,352
77.93%
BSC
Solidus Ai Tech praegune turukapitalisatsioon on $ 64.69M$ 2.34M 24 tunnise kauplemismahuga. AITECH ringlev varu on 1.56B, mille koguvaru on 1987484352. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 83.00M.
Solidus Ai Tech (AITECH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Solidus Ai Tech tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0009466
-2.23%
30 päeva
$ -0.0035
-7.78%
60 päeva
$ -0.00233
-5.32%
90 päeva
$ -0.02534
-37.92%
Solidus Ai Tech Hinnamuutus täna
Täna registreeris AITECH muutuse $ -0.0009466 (-2.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Solidus Ai Tech 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0035 (-7.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Solidus Ai Tech 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AITECH $ -0.00233 (-5.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Solidus Ai Tech 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02534 (-37.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Solidus Ai Tech (AITECH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad.
GPU Marketplace:
Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates.
AI Marketplace:
Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions.
AITECH Pad Launchpad:
Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad.
$AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain.
Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.
Solidus Ai Tech on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Solidus Ai Tech investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AITECH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Solidus Ai Tech kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Solidus Ai Tech ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Solidus Ai Tech hinna ennustus (USD)
Kui palju on Solidus Ai Tech (AITECH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solidus Ai Tech (AITECH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solidus Ai Tech nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Solidus Ai Tech (AITECH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AITECH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Solidus Ai Tech (AITECH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Solidus Ai Tech osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Solidus Ai Tech osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.