AiMalls hind(AIT)

1 AIT/USD reaalajas hind:

$1.212
$1.212$1.212
+1.84%1D
USD
AiMalls (AIT) reaalajas hinnagraafik
AiMalls (AIT) hinna teave (USD)

AiMalls (AIT) reaalajas hind on $ 1.212. Viimase 24 tunni jooksul AIT kaubeldud madalaim $ 1.166 ja kõrgeim $ 1.229 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on AIT muutunud +3.14% viimase tunni jooksul, +1.84% 24 tunni vältel +27.44% viimase 7 päeva jooksul.

AiMalls (AIT) – turuteave

AiMalls praegune turukapitalisatsioon on $ 244.68K $ 1.79K 24 tunnise kauplemismahuga. AIT ringlev varu on 201.89K, mille koguvaru on 834543.

AiMalls (AIT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AiMalls tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0219+1.84%
30 päeva$ +0.165+15.75%
60 päeva$ +0.266+28.11%
90 päeva$ +0.24+24.69%
AiMalls Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIT muutuse $ +0.0219 (+1.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AiMalls 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.165 (+15.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AiMalls 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIT $ +0.266 (+28.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AiMalls 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.24 (+24.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AiMalls (AIT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AiMalls hinnaajaloo lehte.

Mis on AiMalls (AIT)

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

AiMalls on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AiMalls investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AIT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AiMalls kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AiMalls ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AiMalls hinna ennustus (USD)

Kui palju on AiMalls (AIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AiMalls (AIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AiMalls nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AiMalls hinna ennustust kohe!

AiMalls (AIT) tokenoomika

AiMalls (AIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AiMalls (AIT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AiMalls osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AiMalls osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AiMalls ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AiMalls võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AiMalls ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AiMalls kohta

Kui palju on AiMalls (AIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIT hind USD on 1.212 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIT/USD hind?
Praegune hind AIT/USD on $ 1.212. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AiMalls turukapitalisatsioon?
AIT turukapitalisatsioon on $ 244.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIT ringlev varu?
AIT ringlev varu on 201.89K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIT (ATH) hind?
AIT saavutab ATH hinna summas 30.417308906106708 USD.
Mis oli kõigi aegade AIT madalaim (ATL) hind?
AIT nägi ATL hinda summas 0.7373988825170275 USD.
Milline on AIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIT kauplemismaht on $ 1.79K USD.
Kas AIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIT hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
