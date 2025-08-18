AiMalls (AIT) reaalajas hind on $ 1.212. Viimase 24 tunni jooksul AIT kaubeldud madalaim $ 1.166 ja kõrgeim $ 1.229 näitab aktiivset turu volatiivsust. AITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 30.417308906106708 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7373988825170275.
Lüliajalise tootluse osas on AIT muutunud +3.14% viimase tunni jooksul, +1.84% 24 tunni vältel +27.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AiMalls (AIT) – turuteave
AiMalls praegune turukapitalisatsioon on $ 244.68K$ 1.79K 24 tunnise kauplemismahuga. AIT ringlev varu on 201.89K, mille koguvaru on 834543. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
AiMalls (AIT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AiMalls tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0219
+1.84%
30 päeva
$ +0.165
+15.75%
60 päeva
$ +0.266
+28.11%
90 päeva
$ +0.24
+24.69%
AiMalls Hinnamuutus täna
Täna registreeris AIT muutuse $ +0.0219 (+1.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AiMalls 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.165 (+15.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AiMalls 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIT $ +0.266 (+28.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AiMalls 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.24 (+24.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.
AiMalls on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AiMalls investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AIT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AiMalls kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AiMalls ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AiMalls hinna ennustus (USD)
Kui palju on AiMalls (AIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AiMalls (AIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AiMalls nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AiMalls (AIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
