AiRight hind(AIRI)

1 AIRI/USD reaalajas hind:

$0.000205
$0.000205$0.000205
+8.46%1D
USD
AiRight (AIRI) reaalajas hinnagraafik
AiRight (AIRI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000189
$ 0.000189$ 0.000189
24 h madal
$ 0.000207
$ 0.000207$ 0.000207
24 h kõrge

$ 0.000189
$ 0.000189$ 0.000189

$ 0.000207
$ 0.000207$ 0.000207

$ 0.01546651042112
$ 0.01546651042112$ 0.01546651042112

$ 0.000130302896071541
$ 0.000130302896071541$ 0.000130302896071541

0.00%

+8.46%

+5.12%

+5.12%

AiRight (AIRI) reaalajas hind on $ 0.000205. Viimase 24 tunni jooksul AIRI kaubeldud madalaim $ 0.000189 ja kõrgeim $ 0.000207 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIRIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01546651042112 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000130302896071541.

Lüliajalise tootluse osas on AIRI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +8.46% 24 tunni vältel +5.12% viimase 7 päeva jooksul.

AiRight (AIRI) – turuteave

No.3012

$ 52.53K
$ 52.53K$ 52.53K

$ 82.77K
$ 82.77K$ 82.77K

$ 389.50K
$ 389.50K$ 389.50K

256.26M
256.26M 256.26M

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

1,860,000,000
1,860,000,000 1,860,000,000

13.48%

ORAI

AiRight praegune turukapitalisatsioon on $ 52.53K $ 82.77K 24 tunnise kauplemismahuga. AIRI ringlev varu on 256.26M, mille koguvaru on 1860000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 389.50K.

AiRight (AIRI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AiRight tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001599+8.46%
30 päeva$ -0.000053-20.55%
60 päeva$ +0.000012+6.21%
90 päeva$ -0.000119-36.73%
AiRight Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIRI muutuse $ +0.00001599 (+8.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AiRight 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000053 (-20.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AiRight 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIRI $ +0.000012 (+6.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AiRight 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000119 (-36.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AiRight (AIRI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AiRight hinnaajaloo lehte.

Mis on AiRight (AIRI)

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

AiRight on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AiRight investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AIRI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AiRight kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AiRight ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AiRight hinna ennustus (USD)

Kui palju on AiRight (AIRI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AiRight (AIRI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AiRight nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AiRight hinna ennustust kohe!

AiRight (AIRI) tokenoomika

AiRight (AIRI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIRI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AiRight (AIRI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AiRight osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AiRight osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AIRI kohalike valuutade suhtes

1 AiRight(AIRI)/VND
5.394575
1 AiRight(AIRI)/AUD
A$0.0003116
1 AiRight(AIRI)/GBP
0.00014965
1 AiRight(AIRI)/EUR
0.00017425
1 AiRight(AIRI)/USD
$0.000205
1 AiRight(AIRI)/MYR
RM0.00086305
1 AiRight(AIRI)/TRY
0.00836195
1 AiRight(AIRI)/JPY
¥0.030135
1 AiRight(AIRI)/ARS
ARS$0.26588705
1 AiRight(AIRI)/RUB
0.01634055
1 AiRight(AIRI)/INR
0.01793955
1 AiRight(AIRI)/IDR
Rp3.30645115
1 AiRight(AIRI)/KRW
0.2847204
1 AiRight(AIRI)/PHP
0.01159275
1 AiRight(AIRI)/EGP
￡E.0.0098933
1 AiRight(AIRI)/BRL
R$0.001107
1 AiRight(AIRI)/CAD
C$0.0002829
1 AiRight(AIRI)/BDT
0.0248952
1 AiRight(AIRI)/NGN
0.3144167
1 AiRight(AIRI)/UAH
0.00844805
1 AiRight(AIRI)/VES
Bs0.027675
1 AiRight(AIRI)/CLP
$0.19762
1 AiRight(AIRI)/PKR
Rs0.0580724
1 AiRight(AIRI)/KZT
0.11098905
1 AiRight(AIRI)/THB
฿0.0066215
1 AiRight(AIRI)/TWD
NT$0.00615615
1 AiRight(AIRI)/AED
د.إ0.00075235
1 AiRight(AIRI)/CHF
Fr0.000164
1 AiRight(AIRI)/HKD
HK$0.0016031
1 AiRight(AIRI)/AMD
֏0.0783633
1 AiRight(AIRI)/MAD
.د.م0.00184295
1 AiRight(AIRI)/MXN
$0.00386835
1 AiRight(AIRI)/PLN
0.0007462
1 AiRight(AIRI)/RON
лв0.0008856
1 AiRight(AIRI)/SEK
kr0.00195775
1 AiRight(AIRI)/BGN
лв0.00034235
1 AiRight(AIRI)/HUF
Ft0.069208
1 AiRight(AIRI)/CZK
0.0042845
1 AiRight(AIRI)/KWD
د.ك0.000062525
1 AiRight(AIRI)/ILS
0.00069085
1 AiRight(AIRI)/NOK
kr0.00208895
1 AiRight(AIRI)/NZD
$0.0003444

AiRight ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AiRight võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AiRight ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AiRight kohta

Kui palju on AiRight (AIRI) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIRI hind USD on 0.000205 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIRI/USD hind?
Praegune hind AIRI/USD on $ 0.000205. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AiRight turukapitalisatsioon?
AIRI turukapitalisatsioon on $ 52.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIRI ringlev varu?
AIRI ringlev varu on 256.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIRI (ATH) hind?
AIRI saavutab ATH hinna summas 0.01546651042112 USD.
Mis oli kõigi aegade AIRI madalaim (ATL) hind?
AIRI nägi ATL hinda summas 0.000130302896071541 USD.
Milline on AIRI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIRI kauplemismaht on $ 82.77K USD.
Kas AIRI sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIRI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIRI hinna ennustust.
AiRight (AIRI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

