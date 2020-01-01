AIPAD (AIPAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AIPAD (AIPAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AIPAD (AIPAD) teave AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing. Ametlik veebisait: https://www.aipad.tech/ Valge raamat: https://aipad-1.gitbook.io/aipad/leaderboard-tier-system Plokiahela Explorer: https://blockscan.com/address/0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf Ostke AIPAD kohe!

AIPAD (AIPAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AIPAD (AIPAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Koguvaru: $ 199.05M $ 199.05M $ 199.05M Ringlev varu: $ 194.29M $ 194.29M $ 194.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.28807 $ 0.28807 $ 0.28807 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 Praegune hind: $ 0.01008 $ 0.01008 $ 0.01008 Lisateave AIPAD (AIPAD) hinna kohta

AIPAD (AIPAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AIPAD (AIPAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIPAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIPAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIPAD tokeni tokenoomikat, avastage AIPAD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AIPAD Kas olete huvitatud AIPAD (AIPAD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AIPAD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AIPAD MEXC-ist osta!

AIPAD (AIPAD) hinna ajalugu AIPAD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AIPAD hinna ajalugu kohe!

AIPAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIPAD võiks suunduda? Meie AIPAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIPAD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!