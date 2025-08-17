Rohkem infot AIPAD

$0.01125
+0.62%1D
AIPAD (AIPAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-17 23:50:38 (UTC+8)

AIPAD (AIPAD) hinna teave (USD)

+0.17%

+0.62%

-16.59%

-16.59%

AIPAD (AIPAD) reaalajas hind on $ 0.01127. Viimase 24 tunni jooksul AIPAD kaubeldud madalaim $ 0.01115 ja kõrgeim $ 0.01143 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIPADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3174977731025719 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00787151576235432.

Lüliajalise tootluse osas on AIPAD muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, +0.62% 24 tunni vältel -16.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AIPAD (AIPAD) – turuteave

No.1803

$ 2.19M
194.29M
200,000,000
199,049,334.2921128
97.14%

BSC

AIPAD praegune turukapitalisatsioon on $ 2.19M $ 149.56K 24 tunnise kauplemismahuga. AIPAD ringlev varu on 194.29M, mille koguvaru on 199049334.2921128. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.25M.

AIPAD (AIPAD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AIPAD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000693+0.62%
30 päeva$ +0.00142+14.41%
60 päeva$ +0.00103+10.05%
90 päeva$ -0.00071-5.93%
AIPAD Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIPAD muutuse $ +0.0000693 (+0.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AIPAD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00142 (+14.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AIPAD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIPAD $ +0.00103 (+10.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AIPAD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00071 (-5.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AIPAD (AIPAD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AIPAD hinnaajaloo lehte.

Mis on AIPAD (AIPAD)

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

AIPAD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AIPAD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AIPAD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AIPAD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AIPAD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AIPAD hinna ennustus (USD)

Kui palju on AIPAD (AIPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIPAD (AIPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIPAD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AIPAD hinna ennustust kohe!

AIPAD (AIPAD) tokenoomika

AIPAD (AIPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AIPAD (AIPAD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AIPAD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AIPAD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AIPAD kohalike valuutade suhtes

AIPAD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AIPAD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AIPAD ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AIPAD kohta

Kui palju on AIPAD (AIPAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIPAD hind USD on 0.01127 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIPAD/USD hind?
Praegune hind AIPAD/USD on $ 0.01127. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AIPAD turukapitalisatsioon?
AIPAD turukapitalisatsioon on $ 2.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIPAD ringlev varu?
AIPAD ringlev varu on 194.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIPAD (ATH) hind?
AIPAD saavutab ATH hinna summas 1.3174977731025719 USD.
Mis oli kõigi aegade AIPAD madalaim (ATL) hind?
AIPAD nägi ATL hinda summas 0.00787151576235432 USD.
Milline on AIPAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIPAD kauplemismaht on $ 149.56K USD.
Kas AIPAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIPAD hinna ennustust.
AIPAD (AIPAD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

