AIPAD (AIPAD) reaalajas hind on $ 0.01127. Viimase 24 tunni jooksul AIPAD kaubeldud madalaim $ 0.01115 ja kõrgeim $ 0.01143 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIPADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3174977731025719 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00787151576235432.
Lüliajalise tootluse osas on AIPAD muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, +0.62% 24 tunni vältel -16.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AIPAD (AIPAD) – turuteave
AIPAD praegune turukapitalisatsioon on $ 2.19M$ 149.56K 24 tunnise kauplemismahuga. AIPAD ringlev varu on 194.29M, mille koguvaru on 199049334.2921128. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.25M.
AIPAD (AIPAD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AIPAD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000693
+0.62%
30 päeva
$ +0.00142
+14.41%
60 päeva
$ +0.00103
+10.05%
90 päeva
$ -0.00071
-5.93%
AIPAD Hinnamuutus täna
Täna registreeris AIPAD muutuse $ +0.0000693 (+0.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AIPAD 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00142 (+14.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AIPAD 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIPAD $ +0.00103 (+10.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AIPAD 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00071 (-5.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AIPAD (AIPAD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.
AIPAD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AIPAD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AIPAD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AIPAD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AIPAD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AIPAD hinna ennustus (USD)
Kui palju on AIPAD (AIPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIPAD (AIPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIPAD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AIPAD (AIPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AIPAD (AIPAD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AIPAD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AIPAD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.