Rohkem infot AINTI

AINTI Hinnainfo

AINTI Valge raamat

AINTI Ametlik veebisait

AINTI Tokenoomika

AINTI Hinnaprognoos

AINTI Ajalugu

AINTI – ostujuhend

AINTI-usaldusraha valuutakonverter

AINTI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

AIntivirus logo

AIntivirus hind(AINTI)

1 AINTI/USD reaalajas hind:

$0.03322
$0.03322$0.03322
-1.18%1D
USD
AIntivirus (AINTI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:12:12 (UTC+8)

AIntivirus (AINTI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03299
$ 0.03299$ 0.03299
24 h madal
$ 0.03385
$ 0.03385$ 0.03385
24 h kõrge

$ 0.03299
$ 0.03299$ 0.03299

$ 0.03385
$ 0.03385$ 0.03385

$ 0.7098183980143081
$ 0.7098183980143081$ 0.7098183980143081

$ 0.012340955733738045
$ 0.012340955733738045$ 0.012340955733738045

+0.51%

-1.18%

-1.60%

-1.60%

AIntivirus (AINTI) reaalajas hind on $ 0.03328. Viimase 24 tunni jooksul AINTI kaubeldud madalaim $ 0.03299 ja kõrgeim $ 0.03385 näitab aktiivset turu volatiivsust. AINTIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7098183980143081 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.012340955733738045.

Lüliajalise tootluse osas on AINTI muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, -1.18% 24 tunni vältel -1.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AIntivirus (AINTI) – turuteave

No.1658

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

$ 55.15K
$ 55.15K$ 55.15K

$ 3.33M
$ 3.33M$ 3.33M

92.14M
92.14M 92.14M

99,999,870
99,999,870 99,999,870

99,998,040.201558
99,998,040.201558 99,998,040.201558

92.14%

SOL

AIntivirus praegune turukapitalisatsioon on $ 3.07M $ 55.15K 24 tunnise kauplemismahuga. AINTI ringlev varu on 92.14M, mille koguvaru on 99998040.201558. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.33M.

AIntivirus (AINTI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AIntivirus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003967-1.18%
30 päeva$ -0.00546-14.10%
60 päeva$ -0.00163-4.67%
90 päeva$ -0.01609-32.60%
AIntivirus Hinnamuutus täna

Täna registreeris AINTI muutuse $ -0.0003967 (-1.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AIntivirus 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00546 (-14.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AIntivirus 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AINTI $ -0.00163 (-4.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AIntivirus 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01609 (-32.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AIntivirus (AINTI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AIntivirus hinnaajaloo lehte.

Mis on AIntivirus (AINTI)

The cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee

AIntivirus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AIntivirus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AINTI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AIntivirus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AIntivirus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AIntivirus hinna ennustus (USD)

Kui palju on AIntivirus (AINTI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AIntivirus (AINTI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AIntivirus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AIntivirus hinna ennustust kohe!

AIntivirus (AINTI) tokenoomika

AIntivirus (AINTI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AINTI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AIntivirus (AINTI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AIntivirus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AIntivirus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AINTI kohalike valuutade suhtes

1 AIntivirus(AINTI)/VND
875.7632
1 AIntivirus(AINTI)/AUD
A$0.0505856
1 AIntivirus(AINTI)/GBP
0.0242944
1 AIntivirus(AINTI)/EUR
0.028288
1 AIntivirus(AINTI)/USD
$0.03328
1 AIntivirus(AINTI)/MYR
RM0.1401088
1 AIntivirus(AINTI)/TRY
1.3574912
1 AIntivirus(AINTI)/JPY
¥4.89216
1 AIntivirus(AINTI)/ARS
ARS$43.1644928
1 AIntivirus(AINTI)/RUB
2.6527488
1 AIntivirus(AINTI)/INR
2.9123328
1 AIntivirus(AINTI)/IDR
Rp536.7741184
1 AIntivirus(AINTI)/KRW
46.2219264
1 AIntivirus(AINTI)/PHP
1.881984
1 AIntivirus(AINTI)/EGP
￡E.1.6060928
1 AIntivirus(AINTI)/BRL
R$0.179712
1 AIntivirus(AINTI)/CAD
C$0.0459264
1 AIntivirus(AINTI)/BDT
4.0415232
1 AIntivirus(AINTI)/NGN
51.0428672
1 AIntivirus(AINTI)/UAH
1.3714688
1 AIntivirus(AINTI)/VES
Bs4.4928
1 AIntivirus(AINTI)/CLP
$32.08192
1 AIntivirus(AINTI)/PKR
Rs9.4275584
1 AIntivirus(AINTI)/KZT
18.0181248
1 AIntivirus(AINTI)/THB
฿1.074944
1 AIntivirus(AINTI)/TWD
NT$0.9993984
1 AIntivirus(AINTI)/AED
د.إ0.1221376
1 AIntivirus(AINTI)/CHF
Fr0.026624
1 AIntivirus(AINTI)/HKD
HK$0.2602496
1 AIntivirus(AINTI)/AMD
֏12.7216128
1 AIntivirus(AINTI)/MAD
.د.م0.2991872
1 AIntivirus(AINTI)/MXN
$0.6279936
1 AIntivirus(AINTI)/PLN
0.1211392
1 AIntivirus(AINTI)/RON
лв0.1437696
1 AIntivirus(AINTI)/SEK
kr0.317824
1 AIntivirus(AINTI)/BGN
лв0.0555776
1 AIntivirus(AINTI)/HUF
Ft11.235328
1 AIntivirus(AINTI)/CZK
0.695552
1 AIntivirus(AINTI)/KWD
د.ك0.0101504
1 AIntivirus(AINTI)/ILS
0.1121536
1 AIntivirus(AINTI)/NOK
kr0.3391232
1 AIntivirus(AINTI)/NZD
$0.0559104

AIntivirus ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AIntivirus võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AIntivirus ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AIntivirus kohta

Kui palju on AIntivirus (AINTI) tänapäeval väärt?
Reaalajas AINTI hind USD on 0.03328 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AINTI/USD hind?
Praegune hind AINTI/USD on $ 0.03328. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AIntivirus turukapitalisatsioon?
AINTI turukapitalisatsioon on $ 3.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AINTI ringlev varu?
AINTI ringlev varu on 92.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AINTI (ATH) hind?
AINTI saavutab ATH hinna summas 0.7098183980143081 USD.
Mis oli kõigi aegade AINTI madalaim (ATL) hind?
AINTI nägi ATL hinda summas 0.012340955733738045 USD.
Milline on AINTI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AINTI kauplemismaht on $ 55.15K USD.
Kas AINTI sel aastal kõrgemale ka suundub?
AINTI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AINTI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:12:12 (UTC+8)

AIntivirus (AINTI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AINTI/USD kalkulaator

Summa

AINTI
AINTI
USD
USD

1 AINTI = 0.03327 USD

Kauplemine: AINTI

AINTIUSDT
$0.03322
$0.03322$0.03322
-1.04%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu