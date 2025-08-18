Rohkem infot AIMONICA

Aimonica Brands hind(AIMONICA)

$0.001916
-1.18%1D
Aimonica Brands (AIMONICA) reaalajas hinnagraafik
Aimonica Brands (AIMONICA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0018
24 h madal
$ 0.001963
24 h kõrge

$ 0.0018
$ 0.001963
$ 0.09339553558776777
$ 0.000070549664769109
-1.55%

-1.18%

-8.90%

-8.90%

Aimonica Brands (AIMONICA) reaalajas hind on $ 0.001916. Viimase 24 tunni jooksul AIMONICA kaubeldud madalaim $ 0.0018 ja kõrgeim $ 0.001963 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIMONICAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09339553558776777 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000070549664769109.

Lüliajalise tootluse osas on AIMONICA muutunud -1.55% viimase tunni jooksul, -1.18% 24 tunni vältel -8.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aimonica Brands (AIMONICA) – turuteave

No.1874

$ 1.92M
$ 49.95K
$ 1.92M
999.99M
1,000,000,000
999,989,552
99.99%

SOL

Aimonica Brands praegune turukapitalisatsioon on $ 1.92M $ 49.95K 24 tunnise kauplemismahuga. AIMONICA ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999989552. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.92M.

Aimonica Brands (AIMONICA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aimonica Brands tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002288-1.18%
30 päeva$ -0.000674-26.03%
60 päeva$ -0.000243-11.26%
90 päeva$ -0.002204-53.50%
Aimonica Brands Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIMONICA muutuse $ -0.00002288 (-1.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aimonica Brands 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000674 (-26.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aimonica Brands 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIMONICA $ -0.000243 (-11.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aimonica Brands 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002204 (-53.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aimonica Brands (AIMONICA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aimonica Brands hinnaajaloo lehte.

Mis on Aimonica Brands (AIMONICA)

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

Aimonica Brands on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aimonica Brands investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AIMONICA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aimonica Brands kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aimonica Brands ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aimonica Brands hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aimonica Brands (AIMONICA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aimonica Brands (AIMONICA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aimonica Brands nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aimonica Brands hinna ennustust kohe!

Aimonica Brands (AIMONICA) tokenoomika

Aimonica Brands (AIMONICA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIMONICA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aimonica Brands (AIMONICA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aimonica Brands osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aimonica Brands osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Aimonica Brands ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aimonica Brands võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aimonica Brands kohta

Kui palju on Aimonica Brands (AIMONICA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIMONICA hind USD on 0.001916 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIMONICA/USD hind?
Praegune hind AIMONICA/USD on $ 0.001916. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aimonica Brands turukapitalisatsioon?
AIMONICA turukapitalisatsioon on $ 1.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIMONICA ringlev varu?
AIMONICA ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIMONICA (ATH) hind?
AIMONICA saavutab ATH hinna summas 0.09339553558776777 USD.
Mis oli kõigi aegade AIMONICA madalaim (ATL) hind?
AIMONICA nägi ATL hinda summas 0.000070549664769109 USD.
Milline on AIMONICA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIMONICA kauplemismaht on $ 49.95K USD.
Kas AIMONICA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIMONICA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIMONICA hinna ennustust.
Aimonica Brands (AIMONICA) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

