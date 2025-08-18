Aimonica Brands (AIMONICA) reaalajas hind on $ 0.001916. Viimase 24 tunni jooksul AIMONICA kaubeldud madalaim $ 0.0018 ja kõrgeim $ 0.001963 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIMONICAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09339553558776777 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000070549664769109.
Lüliajalise tootluse osas on AIMONICA muutunud -1.55% viimase tunni jooksul, -1.18% 24 tunni vältel -8.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aimonica Brands (AIMONICA) – turuteave
No.1874
$ 1.92M
$ 1.92M
$ 49.95K
$ 49.95K
$ 1.92M
$ 1.92M
999.99M
999.99M
1,000,000,000
1,000,000,000
999,989,552
999,989,552
99.99%
SOL
Aimonica Brands praegune turukapitalisatsioon on $ 1.92M$ 49.95K 24 tunnise kauplemismahuga. AIMONICA ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999989552. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.92M.
Aimonica Brands (AIMONICA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aimonica Brands tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002288
-1.18%
30 päeva
$ -0.000674
-26.03%
60 päeva
$ -0.000243
-11.26%
90 päeva
$ -0.002204
-53.50%
Aimonica Brands Hinnamuutus täna
Täna registreeris AIMONICA muutuse $ -0.00002288 (-1.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aimonica Brands 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000674 (-26.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aimonica Brands 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIMONICA $ -0.000243 (-11.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aimonica Brands 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002204 (-53.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Aimonica Brands (AIMONICA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.
