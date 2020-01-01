AIHub (AIH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AIHub (AIH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AIHub (AIH) teave AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. Ametlik veebisait: https://aihub.world/index Valge raamat: https://aihub.world/docs/white_paper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f Ostke AIH kohe!

AIHub (AIH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AIHub (AIH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.74M Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 1.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.70B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,949.9995 Kõigi aegade madalaim: $ 12.40025526574471 Praegune hind: $ 17.0373 Lisateave AIHub (AIH) hinna kohta

AIHub (AIH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AIHub (AIH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIH tokeni tokenoomikat, avastage AIH tokeni reaalajas hinda!

AIHub (AIH) hinna ajalugu AIH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AIH hinna ajalugu kohe!

AIH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIH võiks suunduda? Meie AIH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIH tokeni hinna ennustust kohe!

