AI Agent Layer (AIFUN) reaalajas hind on $ 0.002648. Viimase 24 tunni jooksul AIFUN kaubeldud madalaim $ 0.002523 ja kõrgeim $ 0.002718 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIFUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8571622024396689 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002002206972348531.
Lüliajalise tootluse osas on AIFUN muutunud -1.42% viimase tunni jooksul, +1.18% 24 tunni vältel +6.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AI Agent Layer (AIFUN) – turuteave
No.4579
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.46K
$ 3.46K$ 3.46K
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
0.00%
BASE
AI Agent Layer praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 3.46K 24 tunnise kauplemismahuga. AIFUN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.32M.
AI Agent Layer (AIFUN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AI Agent Layer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00003088
+1.18%
30 päeva
$ -0.000668
-20.15%
60 päeva
$ -0.000351
-11.71%
90 päeva
$ -0.002807
-51.46%
AI Agent Layer Hinnamuutus täna
Täna registreeris AIFUN muutuse $ +0.00003088 (+1.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AI Agent Layer 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000668 (-20.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AI Agent Layer 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIFUN $ -0.000351 (-11.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AI Agent Layer 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002807 (-51.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AI Agent Layer (AIFUN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.
AI Agent Layer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AI Agent Layer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AIFUN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AI Agent Layer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AI Agent Layer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AI Agent Layer hinna ennustus (USD)
Kui palju on AI Agent Layer (AIFUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI Agent Layer (AIFUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI Agent Layer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AI Agent Layer (AIFUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIFUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AI Agent Layer (AIFUN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AI Agent Layer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AI Agent Layer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.