AI Agent Layer hind(AIFUN)

1 AIFUN/USD reaalajas hind:

$0.002648
$0.002648$0.002648
+1.18%1D
USD
AI Agent Layer (AIFUN) reaalajas hinnagraafik
AI Agent Layer (AIFUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002523
$ 0.002523$ 0.002523
24 h madal
$ 0.002718
$ 0.002718$ 0.002718
24 h kõrge

$ 0.002523
$ 0.002523$ 0.002523

$ 0.002718
$ 0.002718$ 0.002718

$ 0.8571622024396689
$ 0.8571622024396689$ 0.8571622024396689

$ 0.002002206972348531
$ 0.002002206972348531$ 0.002002206972348531

-1.42%

+1.18%

+6.38%

+6.38%

AI Agent Layer (AIFUN) reaalajas hind on $ 0.002648. Viimase 24 tunni jooksul AIFUN kaubeldud madalaim $ 0.002523 ja kõrgeim $ 0.002718 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIFUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8571622024396689 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002002206972348531.

Lüliajalise tootluse osas on AIFUN muutunud -1.42% viimase tunni jooksul, +1.18% 24 tunni vältel +6.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AI Agent Layer (AIFUN) – turuteave

No.4579

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.46K
$ 3.46K$ 3.46K

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BASE

AI Agent Layer praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 3.46K 24 tunnise kauplemismahuga. AIFUN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.32M.

AI Agent Layer (AIFUN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AI Agent Layer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00003088+1.18%
30 päeva$ -0.000668-20.15%
60 päeva$ -0.000351-11.71%
90 päeva$ -0.002807-51.46%
AI Agent Layer Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIFUN muutuse $ +0.00003088 (+1.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AI Agent Layer 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000668 (-20.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AI Agent Layer 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIFUN $ -0.000351 (-11.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AI Agent Layer 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002807 (-51.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AI Agent Layer (AIFUN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AI Agent Layer hinnaajaloo lehte.

Mis on AI Agent Layer (AIFUN)

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

AI Agent Layer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AI Agent Layer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

AI Agent Layer hinna ennustus (USD)

AI Agent Layer (AIFUN) tokenoomika

AI Agent Layer (AIFUN) ostujuhend

AIFUN kohalike valuutade suhtes

1 AI Agent Layer(AIFUN)/VND
69.68212
1 AI Agent Layer(AIFUN)/AUD
A$0.00402496
1 AI Agent Layer(AIFUN)/GBP
0.00193304
1 AI Agent Layer(AIFUN)/EUR
0.0022508
1 AI Agent Layer(AIFUN)/USD
$0.002648
1 AI Agent Layer(AIFUN)/MYR
RM0.01114808
1 AI Agent Layer(AIFUN)/TRY
0.10801192
1 AI Agent Layer(AIFUN)/JPY
¥0.389256
1 AI Agent Layer(AIFUN)/ARS
ARS$3.43448248
1 AI Agent Layer(AIFUN)/RUB
0.21107208
1 AI Agent Layer(AIFUN)/INR
0.23172648
1 AI Agent Layer(AIFUN)/IDR
Rp42.70967144
1 AI Agent Layer(AIFUN)/KRW
3.67775424
1 AI Agent Layer(AIFUN)/PHP
0.1497444
1 AI Agent Layer(AIFUN)/EGP
￡E.0.12779248
1 AI Agent Layer(AIFUN)/BRL
R$0.0142992
1 AI Agent Layer(AIFUN)/CAD
C$0.00365424
1 AI Agent Layer(AIFUN)/BDT
0.32157312
1 AI Agent Layer(AIFUN)/NGN
4.06134352
1 AI Agent Layer(AIFUN)/UAH
0.10912408
1 AI Agent Layer(AIFUN)/VES
Bs0.35748
1 AI Agent Layer(AIFUN)/CLP
$2.552672
1 AI Agent Layer(AIFUN)/PKR
Rs0.75012544
1 AI Agent Layer(AIFUN)/KZT
1.43365368
1 AI Agent Layer(AIFUN)/THB
฿0.0855304
1 AI Agent Layer(AIFUN)/TWD
NT$0.07951944
1 AI Agent Layer(AIFUN)/AED
د.إ0.00971816
1 AI Agent Layer(AIFUN)/CHF
Fr0.0021184
1 AI Agent Layer(AIFUN)/HKD
HK$0.02070736
1 AI Agent Layer(AIFUN)/AMD
֏1.01222448
1 AI Agent Layer(AIFUN)/MAD
.د.م0.02380552
1 AI Agent Layer(AIFUN)/MXN
$0.04996776
1 AI Agent Layer(AIFUN)/PLN
0.00963872
1 AI Agent Layer(AIFUN)/RON
лв0.01143936
1 AI Agent Layer(AIFUN)/SEK
kr0.0252884
1 AI Agent Layer(AIFUN)/BGN
лв0.00442216
1 AI Agent Layer(AIFUN)/HUF
Ft0.8939648
1 AI Agent Layer(AIFUN)/CZK
0.0553432
1 AI Agent Layer(AIFUN)/KWD
د.ك0.00080764
1 AI Agent Layer(AIFUN)/ILS
0.00892376
1 AI Agent Layer(AIFUN)/NOK
kr0.02698312
1 AI Agent Layer(AIFUN)/NZD
$0.00444864

AI Agent Layer ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AI Agent Layer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AI Agent Layer ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AI Agent Layer kohta

Kui palju on AI Agent Layer (AIFUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIFUN hind USD on 0.002648 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIFUN/USD hind?
Praegune hind AIFUN/USD on $ 0.002648. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AI Agent Layer turukapitalisatsioon?
AIFUN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIFUN ringlev varu?
AIFUN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIFUN (ATH) hind?
AIFUN saavutab ATH hinna summas 0.8571622024396689 USD.
Mis oli kõigi aegade AIFUN madalaim (ATL) hind?
AIFUN nägi ATL hinda summas 0.002002206972348531 USD.
Milline on AIFUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIFUN kauplemismaht on $ 3.46K USD.
Kas AIFUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIFUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIFUN hinna ennustust.
