AI Dev Agent (AIDEV) teave AI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Ametlik veebisait: https://aidevagent.xyz/ Valge raamat: https://aidev-2.gitbook.io/game-dev-agent Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x62039061c366433e6d075b78905681c19795313c Ostke AIDEV kohe!

AI Dev Agent (AIDEV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AI Dev Agent (AIDEV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 142.80K $ 142.80K $ 142.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00909 $ 0.00909 $ 0.00909 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000357 $ 0.000357 $ 0.000357 Lisateave AI Dev Agent (AIDEV) hinna kohta

AI Dev Agent (AIDEV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AI Dev Agent (AIDEV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIDEV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIDEV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIDEV tokeni tokenoomikat, avastage AIDEV tokeni reaalajas hinda!

AI Dev Agent (AIDEV) hinna ajalugu AIDEV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AIDEV hinna ajalugu kohe!

AIDEV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIDEV võiks suunduda? Meie AIDEV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIDEV tokeni hinna ennustust kohe!

