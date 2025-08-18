AI Dev Agent (AIDEV) reaalajas hind on $ 0.000351. Viimase 24 tunni jooksul AIDEV kaubeldud madalaim $ 0.000259 ja kõrgeim $ 0.000399 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIDEVkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on AIDEV muutunud +0.86% viimase tunni jooksul, +1.43% 24 tunni vältel +30.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AI Dev Agent (AIDEV) – turuteave
$ 46.95K
$ 140.40K
400,000,000
BASE
AI Dev Agent praegune turukapitalisatsioon on --$ 46.95K 24 tunnise kauplemismahuga. AIDEV ringlev varu on --, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
AI Dev Agent (AIDEV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AI Dev Agent tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000498
+1.43%
30 päeva
$ -0.000344
-49.50%
60 päeva
$ -0.000718
-67.17%
90 päeva
$ -0.001549
-81.53%
AI Dev Agent Hinnamuutus täna
Täna registreeris AIDEV muutuse $ +0.00000498 (+1.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AI Dev Agent 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000344 (-49.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AI Dev Agent 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIDEV $ -0.000718 (-67.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AI Dev Agent 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001549 (-81.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AI Dev Agent (AIDEV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups.
AI Dev Agent (AIDEV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIDEV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AI Dev Agent (AIDEV) ostujuhend
