Rohkem infot AICODE

AICODE Hinnainfo

AICODE Ametlik veebisait

AICODE Tokenoomika

AICODE Hinnaprognoos

AICODE Ajalugu

AICODE – ostujuhend

AICODE-usaldusraha valuutakonverter

AICODE Hetketurg

AICODE USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

AICODE logo

AICODE hind(AICODE)

1 AICODE/USD reaalajas hind:

$0.1497
$0.1497$0.1497
+0.20%1D
USD
AICODE (AICODE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:49:54 (UTC+8)

AICODE (AICODE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1455
$ 0.1455$ 0.1455
24 h madal
$ 0.1512
$ 0.1512$ 0.1512
24 h kõrge

$ 0.1455
$ 0.1455$ 0.1455

$ 0.1512
$ 0.1512$ 0.1512

$ 164.9932244465079
$ 164.9932244465079$ 164.9932244465079

$ 0.12697583044226263
$ 0.12697583044226263$ 0.12697583044226263

-0.67%

+0.20%

+7.32%

+7.32%

AICODE (AICODE) reaalajas hind on $ 0.1495. Viimase 24 tunni jooksul AICODE kaubeldud madalaim $ 0.1455 ja kõrgeim $ 0.1512 näitab aktiivset turu volatiivsust. AICODEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 164.9932244465079 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12697583044226263.

Lüliajalise tootluse osas on AICODE muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, +0.20% 24 tunni vältel +7.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AICODE (AICODE) – turuteave

No.7253

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K

$ 153.32K
$ 153.32K$ 153.32K

0.00
0.00 0.00

1,025,569
1,025,569 1,025,569

1,025,569
1,025,569 1,025,569

0.00%

ARB

AICODE praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.11K 24 tunnise kauplemismahuga. AICODE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1025569. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 153.32K.

AICODE (AICODE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AICODE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000299+0.20%
30 päeva$ -0.0202-11.91%
60 päeva$ -0.0628-29.59%
90 päeva$ -0.0901-37.61%
AICODE Hinnamuutus täna

Täna registreeris AICODE muutuse $ +0.000299 (+0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AICODE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0202 (-11.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AICODE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AICODE $ -0.0628 (-29.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AICODE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0901 (-37.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AICODE (AICODE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AICODE hinnaajaloo lehte.

Mis on AICODE (AICODE)

AICODE is the only code that drives the operation of the ArbCity. Code is to AI what oil is to industry. AICODE will be applied to all aspects of AICode AI: NFT acquisition, application’s value and revenue distribution in AIFI, governance, etc.

AICODE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AICODE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AICODE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AICODE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AICODE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AICODE hinna ennustus (USD)

Kui palju on AICODE (AICODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AICODE (AICODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AICODE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AICODE hinna ennustust kohe!

AICODE (AICODE) tokenoomika

AICODE (AICODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AICODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AICODE (AICODE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AICODE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AICODE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AICODE kohalike valuutade suhtes

1 AICODE(AICODE)/VND
3,934.0925
1 AICODE(AICODE)/AUD
A$0.22724
1 AICODE(AICODE)/GBP
0.109135
1 AICODE(AICODE)/EUR
0.127075
1 AICODE(AICODE)/USD
$0.1495
1 AICODE(AICODE)/MYR
RM0.629395
1 AICODE(AICODE)/TRY
6.098105
1 AICODE(AICODE)/JPY
¥21.9765
1 AICODE(AICODE)/ARS
ARS$193.902995
1 AICODE(AICODE)/RUB
11.916645
1 AICODE(AICODE)/INR
13.082745
1 AICODE(AICODE)/IDR
Rp2,411.289985
1 AICODE(AICODE)/KRW
207.63756
1 AICODE(AICODE)/PHP
8.454225
1 AICODE(AICODE)/EGP
￡E.7.21487
1 AICODE(AICODE)/BRL
R$0.8073
1 AICODE(AICODE)/CAD
C$0.20631
1 AICODE(AICODE)/BDT
18.15528
1 AICODE(AICODE)/NGN
229.29413
1 AICODE(AICODE)/UAH
6.160895
1 AICODE(AICODE)/VES
Bs20.1825
1 AICODE(AICODE)/CLP
$144.118
1 AICODE(AICODE)/PKR
Rs42.35036
1 AICODE(AICODE)/KZT
80.940795
1 AICODE(AICODE)/THB
฿4.82885
1 AICODE(AICODE)/TWD
NT$4.489485
1 AICODE(AICODE)/AED
د.إ0.548665
1 AICODE(AICODE)/CHF
Fr0.1196
1 AICODE(AICODE)/HKD
HK$1.16909
1 AICODE(AICODE)/AMD
֏57.14787
1 AICODE(AICODE)/MAD
.د.م1.344005
1 AICODE(AICODE)/MXN
$2.821065
1 AICODE(AICODE)/PLN
0.54418
1 AICODE(AICODE)/RON
лв0.64584
1 AICODE(AICODE)/SEK
kr1.427725
1 AICODE(AICODE)/BGN
лв0.249665
1 AICODE(AICODE)/HUF
Ft50.4712
1 AICODE(AICODE)/CZK
3.12455
1 AICODE(AICODE)/KWD
د.ك0.0455975
1 AICODE(AICODE)/ILS
0.503815
1 AICODE(AICODE)/NOK
kr1.523405
1 AICODE(AICODE)/NZD
$0.25116

AICODE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AICODE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse AICODE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AICODE kohta

Kui palju on AICODE (AICODE) tänapäeval väärt?
Reaalajas AICODE hind USD on 0.1495 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AICODE/USD hind?
Praegune hind AICODE/USD on $ 0.1495. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AICODE turukapitalisatsioon?
AICODE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AICODE ringlev varu?
AICODE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AICODE (ATH) hind?
AICODE saavutab ATH hinna summas 164.9932244465079 USD.
Mis oli kõigi aegade AICODE madalaim (ATL) hind?
AICODE nägi ATL hinda summas 0.12697583044226263 USD.
Milline on AICODE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AICODE kauplemismaht on $ 54.11K USD.
Kas AICODE sel aastal kõrgemale ka suundub?
AICODE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AICODE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:49:54 (UTC+8)

AICODE (AICODE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AICODE/USD kalkulaator

Summa

AICODE
AICODE
USD
USD

1 AICODE = 0.1495 USD

Kauplemine: AICODE

AICODEUSDT
$0.1497
$0.1497$0.1497
-0.33%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu