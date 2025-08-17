AICODE (AICODE) reaalajas hind on $ 0.1495. Viimase 24 tunni jooksul AICODE kaubeldud madalaim $ 0.1455 ja kõrgeim $ 0.1512 näitab aktiivset turu volatiivsust. AICODEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 164.9932244465079 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12697583044226263.
Lüliajalise tootluse osas on AICODE muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, +0.20% 24 tunni vältel +7.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AICODE (AICODE) – turuteave
AICODE praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.11K 24 tunnise kauplemismahuga. AICODE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1025569. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 153.32K.
AICODE (AICODE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AICODE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000299
+0.20%
30 päeva
$ -0.0202
-11.91%
60 päeva
$ -0.0628
-29.59%
90 päeva
$ -0.0901
-37.61%
AICODE Hinnamuutus täna
Täna registreeris AICODE muutuse $ +0.000299 (+0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AICODE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0202 (-11.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AICODE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AICODE $ -0.0628 (-29.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AICODE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0901 (-37.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AICODE (AICODE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AICODE is the only code that drives the operation of the ArbCity.
Code is to AI what oil is to industry. AICODE will be applied to all aspects of AICode AI: NFT acquisition, application’s value and revenue distribution in AIFI, governance, etc.
AICODE hinna ennustus (USD)
Kui palju on AICODE (AICODE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AICODE (AICODE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AICODE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AICODE (AICODE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AICODE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
