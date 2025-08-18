Aicean (AICE) reaalajas hind on $ 3.10135. Viimase 24 tunni jooksul AICE kaubeldud madalaim $ 3.055 ja kõrgeim $ 3.13892 näitab aktiivset turu volatiivsust. AICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.420573219185341 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6216140591099741.
Lüliajalise tootluse osas on AICE muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -0.50% 24 tunni vältel -0.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aicean (AICE) – turuteave
BSC
Aicean praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 616.78K 24 tunnise kauplemismahuga. AICE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.10B.
Aicean (AICE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aicean tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0155847
-0.50%
30 päeva
$ +0.21204
+7.33%
60 päeva
$ +1.07634
+53.15%
90 päeva
$ +1.72511
+125.34%
Aicean Hinnamuutus täna
Täna registreeris AICE muutuse $ -0.0155847 (-0.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aicean 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.21204 (+7.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aicean 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AICE $ +1.07634 (+53.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aicean 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.72511 (+125.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Aicean (AICE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The rapid development of AI technology is causing massive disruption in the film and entertainment industry. AICEAN aims to harness this transformative power to create a fair and open ecosystem for content creators. As an AI and blockchain-driven creator economy network, AICEAN advocates for decentralized AI, focusing on the following aspects: ecosystem incentives, value redistribution, and freedom of choice. At AICEAN, it is believed that every contribution is crucial to the ecosystem and every innovation deserves recognition and reward.
Aicean hinna ennustus (USD)
Kui palju on Aicean (AICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aicean (AICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aicean nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Aicean (AICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.