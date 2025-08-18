Rohkem infot AIAGENT

Casper AI (AIAGENT) reaalajas hinnagraafik
Casper AI (AIAGENT) hinna teave (USD)

Casper AI (AIAGENT) reaalajas hind on $ 0.0011883. Viimase 24 tunni jooksul AIAGENT kaubeldud madalaim $ 0.00118 ja kõrgeim $ 0.0012066 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIAGENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01969272625939481 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000638530725507041.

Lüliajalise tootluse osas on AIAGENT muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, +0.61% 24 tunni vältel +22.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Casper AI (AIAGENT) – turuteave

Casper AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 100.21K 24 tunnise kauplemismahuga. AIAGENT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1257857144. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.49M.

Casper AI (AIAGENT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Casper AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000007205+0.61%
30 päeva$ -0.0001638-12.12%
60 päeva$ +0.0001836+18.27%
90 päeva$ -0.0004967-29.48%
Casper AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIAGENT muutuse $ +0.000007205 (+0.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Casper AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001638 (-12.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Casper AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIAGENT $ +0.0001836 (+18.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Casper AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004967 (-29.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Casper AI (AIAGENT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Casper AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Casper AI (AIAGENT)

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Casper AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Casper AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AIAGENT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Casper AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Casper AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Casper AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Casper AI (AIAGENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Casper AI (AIAGENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Casper AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Casper AI hinna ennustust kohe!

Casper AI (AIAGENT) tokenoomika

Casper AI (AIAGENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIAGENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Casper AI (AIAGENT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Casper AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Casper AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Casper AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Casper AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Casper AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Casper AI kohta

Kui palju on Casper AI (AIAGENT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIAGENT hind USD on 0.0011883 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIAGENT/USD hind?
Praegune hind AIAGENT/USD on $ 0.0011883. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Casper AI turukapitalisatsioon?
AIAGENT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIAGENT ringlev varu?
AIAGENT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIAGENT (ATH) hind?
AIAGENT saavutab ATH hinna summas 0.01969272625939481 USD.
Mis oli kõigi aegade AIAGENT madalaim (ATL) hind?
AIAGENT nägi ATL hinda summas 0.000638530725507041 USD.
Milline on AIAGENT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIAGENT kauplemismaht on $ 100.21K USD.
Kas AIAGENT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIAGENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIAGENT hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

