Casper AI (AIAGENT) reaalajas hind on $ 0.0011883. Viimase 24 tunni jooksul AIAGENT kaubeldud madalaim $ 0.00118 ja kõrgeim $ 0.0012066 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIAGENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01969272625939481 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000638530725507041.
Lüliajalise tootluse osas on AIAGENT muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, +0.61% 24 tunni vältel +22.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Casper AI (AIAGENT) – turuteave
Casper AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 100.21K 24 tunnise kauplemismahuga. AIAGENT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1257857144. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.49M.
Jälgige üksuse Casper AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Täna
$ +0.000007205
+0.61%
30 päeva
$ -0.0001638
-12.12%
60 päeva
$ +0.0001836
+18.27%
90 päeva
$ -0.0004967
-29.48%
Casper AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris AIAGENT muutuse $ +0.000007205 (+0.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Casper AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001638 (-12.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Casper AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIAGENT $ +0.0001836 (+18.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Casper AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004967 (-29.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.
Casper AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Casper AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AIAGENT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Casper AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Casper AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Casper AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Casper AI (AIAGENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Casper AI (AIAGENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Casper AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Casper AI (AIAGENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIAGENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.