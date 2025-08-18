AI16Z (AI16Z) reaalajas hind on $ 0.127. Viimase 24 tunni jooksul AI16Z kaubeldud madalaim $ 0.1238 ja kõrgeim $ 0.1313 näitab aktiivset turu volatiivsust. AI16Zkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.479160142705961 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001725457772544541.
Lüliajalise tootluse osas on AI16Z muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -1.93% 24 tunni vältel -15.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AI16Z (AI16Z) – turuteave
No.300
$ 139.70M
$ 139.70M$ 139.70M
$ 137.72K
$ 137.72K$ 137.72K
$ 139.70M
$ 139.70M$ 139.70M
1.10B
1.10B 1.10B
1,099,999,958.01
1,099,999,958.01 1,099,999,958.01
1,099,998,095.1246579
1,099,998,095.1246579 1,099,998,095.1246579
99.99%
0.01%
SOL
AI16Z praegune turukapitalisatsioon on $ 139.70M$ 137.72K 24 tunnise kauplemismahuga. AI16Z ringlev varu on 1.10B, mille koguvaru on 1099998095.1246579. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 139.70M.
AI16Z (AI16Z) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AI16Z tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.002499
-1.93%
30 päeva
$ -0.0483
-27.56%
60 päeva
$ -0.0361
-22.14%
90 päeva
$ -0.1552
-55.00%
AI16Z Hinnamuutus täna
Täna registreeris AI16Z muutuse $ -0.002499 (-1.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AI16Z 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0483 (-27.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AI16Z 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AI16Z $ -0.0361 (-22.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AI16Z 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1552 (-55.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AI16Z (AI16Z) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.
AI16Z on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AI16Z investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AI16Z panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AI16Z kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AI16Z ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AI16Z hinna ennustus (USD)
Kui palju on AI16Z (AI16Z) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI16Z (AI16Z) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI16Z nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AI16Z (AI16Z) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AI16Z tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AI16Z (AI16Z) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AI16Z osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AI16Z osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.