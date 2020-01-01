AgriDex (AGRI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AgriDex (AGRI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AgriDex (AGRI) teave AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment. Ametlik veebisait: www.agridex.com Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ Ostke AGRI kohe!

AgriDex (AGRI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AgriDex (AGRI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 284.00M $ 284.00M $ 284.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.06M $ 16.06M $ 16.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17801 $ 0.17801 $ 0.17801 Kõigi aegade madalaim: $ 0.013029282758555884 $ 0.013029282758555884 $ 0.013029282758555884 Praegune hind: $ 0.01606 $ 0.01606 $ 0.01606 Lisateave AgriDex (AGRI) hinna kohta

AgriDex (AGRI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AgriDex (AGRI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGRI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGRI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGRI tokeni tokenoomikat, avastage AGRI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AGRI Kas olete huvitatud AgriDex (AGRI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AGRI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AGRI MEXC-ist osta!

AgriDex (AGRI) hinna ajalugu AGRI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AGRI hinna ajalugu kohe!

AGRI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGRI võiks suunduda? Meie AGRI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGRI tokeni hinna ennustust kohe!

