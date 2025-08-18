AgriDex (AGRI) reaalajas hind on $ 0.02543. Viimase 24 tunni jooksul AGRI kaubeldud madalaim $ 0.0253 ja kõrgeim $ 0.02568 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGRIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.17722062456540857 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025013267511302714.
Lüliajalise tootluse osas on AGRI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -9.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AgriDex (AGRI) – turuteave
No.1291
$ 7.22M
$ 55.47K
$ 25.43M
284.00M
1,000,000,000
999,999,997.367606
28.40%
SOL
AgriDex praegune turukapitalisatsioon on $ 7.22M$ 55.47K 24 tunnise kauplemismahuga. AGRI ringlev varu on 284.00M, mille koguvaru on 999999997.367606. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.43M.
AgriDex (AGRI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AgriDex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0033
-11.49%
60 päeva
$ -0.00402
-13.66%
90 päeva
$ -0.01014
-28.51%
AgriDex Hinnamuutus täna
Täna registreeris AGRI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AgriDex 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0033 (-11.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AgriDex 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGRI $ -0.00402 (-13.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AgriDex 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01014 (-28.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AgriDex (AGRI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and
accountable environment.
AgriDex hinna ennustus (USD)
Kui palju on AgriDex (AGRI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AgriDex (AGRI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AgriDex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AgriDex (AGRI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGRI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AgriDex (AGRI) ostujuhend
