AgriDex hind(AGRI)

1 AGRI/USD reaalajas hind:

$0.02543
$0.02543$0.02543
0.00%1D
USD
AgriDex (AGRI) reaalajas hinnagraafik
AgriDex (AGRI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0253
$ 0.0253$ 0.0253
24 h madal
$ 0.02568
$ 0.02568$ 0.02568
24 h kõrge

$ 0.0253
$ 0.0253$ 0.0253

$ 0.02568
$ 0.02568$ 0.02568

$ 0.17722062456540857
$ 0.17722062456540857$ 0.17722062456540857

$ 0.025013267511302714
$ 0.025013267511302714$ 0.025013267511302714

0.00%

0.00%

-9.76%

-9.76%

AgriDex (AGRI) reaalajas hind on $ 0.02543. Viimase 24 tunni jooksul AGRI kaubeldud madalaim $ 0.0253 ja kõrgeim $ 0.02568 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGRIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.17722062456540857 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025013267511302714.

Lüliajalise tootluse osas on AGRI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -9.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AgriDex (AGRI) – turuteave

No.1291

$ 7.22M
$ 7.22M$ 7.22M

$ 55.47K
$ 55.47K$ 55.47K

$ 25.43M
$ 25.43M$ 25.43M

284.00M
284.00M 284.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,997.367606
999,999,997.367606 999,999,997.367606

28.40%

SOL

AgriDex praegune turukapitalisatsioon on $ 7.22M $ 55.47K 24 tunnise kauplemismahuga. AGRI ringlev varu on 284.00M, mille koguvaru on 999999997.367606. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.43M.

AgriDex (AGRI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AgriDex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0033-11.49%
60 päeva$ -0.00402-13.66%
90 päeva$ -0.01014-28.51%
AgriDex Hinnamuutus täna

Täna registreeris AGRI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AgriDex 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0033 (-11.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AgriDex 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGRI $ -0.00402 (-13.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AgriDex 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01014 (-28.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AgriDex (AGRI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AgriDex hinnaajaloo lehte.

Mis on AgriDex (AGRI)

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

AgriDex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AgriDex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AGRI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AgriDex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AgriDex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AgriDex hinna ennustus (USD)

Kui palju on AgriDex (AGRI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AgriDex (AGRI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

AgriDex (AGRI) tokenoomika

AgriDex (AGRI) tokenoomika

AgriDex (AGRI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

AgriDex (AGRI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AgriDex osta? Protsess on lihtne ja kiire!

AgriDex ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AgriDex võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AgriDex ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AgriDex kohta

Kui palju on AgriDex (AGRI) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGRI hind USD on 0.02543 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGRI/USD hind?
Praegune hind AGRI/USD on $ 0.02543. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AgriDex turukapitalisatsioon?
AGRI turukapitalisatsioon on $ 7.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGRI ringlev varu?
AGRI ringlev varu on 284.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGRI (ATH) hind?
AGRI saavutab ATH hinna summas 0.17722062456540857 USD.
Mis oli kõigi aegade AGRI madalaim (ATL) hind?
AGRI nägi ATL hinda summas 0.025013267511302714 USD.
Milline on AGRI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGRI kauplemismaht on $ 55.47K USD.
Kas AGRI sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGRI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGRI hinna ennustust.
