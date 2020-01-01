iAgent Protocol (AGNT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi iAgent Protocol (AGNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

iAgent Protocol (AGNT) teave Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Ametlik veebisait: https://www.iagentpro.com Valge raamat: https://docs.iagentpro.com Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 Ostke AGNT kohe!

iAgent Protocol (AGNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage iAgent Protocol (AGNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 Praegune hind: $ 0.001341 $ 0.001341 $ 0.001341 Lisateave iAgent Protocol (AGNT) hinna kohta

iAgent Protocol (AGNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud iAgent Protocol (AGNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGNT tokeni tokenoomikat, avastage AGNT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AGNT Kas olete huvitatud iAgent Protocol (AGNT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AGNT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AGNT MEXC-ist osta!

iAgent Protocol (AGNT) hinna ajalugu AGNT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AGNT hinna ajalugu kohe!

AGNT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGNT võiks suunduda? Meie AGNT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AGNT tokeni hinna ennustust kohe!

