Rohkem infot AGII

AGII Hinnainfo

AGII Valge raamat

AGII Ametlik veebisait

AGII Tokenoomika

AGII Hinnaprognoos

AGII Ajalugu

AGII – ostujuhend

AGII-usaldusraha valuutakonverter

AGII Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

AGII logo

AGII hind(AGII)

1 AGII/USD reaalajas hind:

$0.00001116
$0.00001116$0.00001116
-0.26%1D
USD
AGII (AGII) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:49:25 (UTC+8)

AGII (AGII) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001108
$ 0.00001108$ 0.00001108
24 h madal
$ 0.00001155
$ 0.00001155$ 0.00001155
24 h kõrge

$ 0.00001108
$ 0.00001108$ 0.00001108

$ 0.00001155
$ 0.00001155$ 0.00001155

$ 0.003634456147455687
$ 0.003634456147455687$ 0.003634456147455687

$ 0.000011236817177511
$ 0.000011236817177511$ 0.000011236817177511

-0.45%

-0.26%

-5.11%

-5.11%

AGII (AGII) reaalajas hind on $ 0.00001116. Viimase 24 tunni jooksul AGII kaubeldud madalaim $ 0.00001108 ja kõrgeim $ 0.00001155 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGIIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003634456147455687 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000011236817177511.

Lüliajalise tootluse osas on AGII muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel -5.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AGII (AGII) – turuteave

No.7482

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.38K
$ 1.38K$ 1.38K

$ 55.80K
$ 55.80K$ 55.80K

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

BSC

AGII praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.38K 24 tunnise kauplemismahuga. AGII ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.80K.

AGII (AGII) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AGII tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000291-0.26%
30 päeva$ -0.00000951-46.01%
60 päeva$ -0.00001838-62.23%
90 päeva$ -0.00001595-58.84%
AGII Hinnamuutus täna

Täna registreeris AGII muutuse $ -0.0000000291 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AGII 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000951 (-46.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AGII 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGII $ -0.00001838 (-62.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AGII 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00001595 (-58.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AGII (AGII) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AGII hinnaajaloo lehte.

Mis on AGII (AGII)

AGII It's a AI Tool Generator for web3. The $AGII token powers the AGII platform. All payments for AGII products and services are made using the AGII token. AGII supports secure crypto payment processing methods as well as traditional payment channels such as credit cards, debit cards. This ensures safe and reliable transactions for users and businesses alike and a broader access.

AGII on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AGII investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AGII panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AGII kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AGII ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AGII hinna ennustus (USD)

Kui palju on AGII (AGII) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AGII (AGII) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AGII nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AGII hinna ennustust kohe!

AGII (AGII) tokenoomika

AGII (AGII) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGII tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AGII (AGII) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AGII osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AGII osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AGII kohalike valuutade suhtes

1 AGII(AGII)/VND
0.2936754
1 AGII(AGII)/AUD
A$0.0000169632
1 AGII(AGII)/GBP
0.0000081468
1 AGII(AGII)/EUR
0.000009486
1 AGII(AGII)/USD
$0.00001116
1 AGII(AGII)/MYR
RM0.0000469836
1 AGII(AGII)/TRY
0.0004552164
1 AGII(AGII)/JPY
¥0.00164052
1 AGII(AGII)/ARS
ARS$0.0144746316
1 AGII(AGII)/RUB
0.0008895636
1 AGII(AGII)/INR
0.0009766116
1 AGII(AGII)/IDR
Rp0.1799999748
1 AGII(AGII)/KRW
0.0154999008
1 AGII(AGII)/PHP
0.000631098
1 AGII(AGII)/EGP
￡E.0.0005385816
1 AGII(AGII)/BRL
R$0.000060264
1 AGII(AGII)/CAD
C$0.0000154008
1 AGII(AGII)/BDT
0.0013552704
1 AGII(AGII)/NGN
0.0171165384
1 AGII(AGII)/UAH
0.0004599036
1 AGII(AGII)/VES
Bs0.0015066
1 AGII(AGII)/CLP
$0.01075824
1 AGII(AGII)/PKR
Rs0.0031614048
1 AGII(AGII)/KZT
0.0060421356
1 AGII(AGII)/THB
฿0.000360468
1 AGII(AGII)/TWD
NT$0.0003351348
1 AGII(AGII)/AED
د.إ0.0000409572
1 AGII(AGII)/CHF
Fr0.000008928
1 AGII(AGII)/HKD
HK$0.0000872712
1 AGII(AGII)/AMD
֏0.0042660216
1 AGII(AGII)/MAD
.د.م0.0001003284
1 AGII(AGII)/MXN
$0.0002105892
1 AGII(AGII)/PLN
0.0000406224
1 AGII(AGII)/RON
лв0.0000482112
1 AGII(AGII)/SEK
kr0.000106578
1 AGII(AGII)/BGN
лв0.0000186372
1 AGII(AGII)/HUF
Ft0.003767616
1 AGII(AGII)/CZK
0.000233244
1 AGII(AGII)/KWD
د.ك0.0000034038
1 AGII(AGII)/ILS
0.0000376092
1 AGII(AGII)/NOK
kr0.0001137204
1 AGII(AGII)/NZD
$0.0000187488

AGII ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AGII võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AGII ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AGII kohta

Kui palju on AGII (AGII) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGII hind USD on 0.00001116 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGII/USD hind?
Praegune hind AGII/USD on $ 0.00001116. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AGII turukapitalisatsioon?
AGII turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGII ringlev varu?
AGII ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGII (ATH) hind?
AGII saavutab ATH hinna summas 0.003634456147455687 USD.
Mis oli kõigi aegade AGII madalaim (ATL) hind?
AGII nägi ATL hinda summas 0.000011236817177511 USD.
Milline on AGII kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGII kauplemismaht on $ 1.38K USD.
Kas AGII sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGII võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGII hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:49:25 (UTC+8)

AGII (AGII) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AGII/USD kalkulaator

Summa

AGII
AGII
USD
USD

1 AGII = 0.00001116 USD

Kauplemine: AGII

AGIIUSDT
$0.00001116
$0.00001116$0.00001116
-0.26%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu