Arsenal Fan Token (AFC) tokenoomika

Arsenal Fan Token (AFC) teave Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. Ametlik veebisait: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b Ostke AFC kohe!

Arsenal Fan Token (AFC) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Turukapital: $ 3.80M
Koguvaru: $ 40.00M
Ringlev varu: $ 9.32M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.32M
Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.95
Kõigi aegade madalaim: $ 0.3127281881382334
Praegune hind: $ 0.4079

Arsenal Fan Token (AFC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arsenal Fan Token (AFC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AFC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AFC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AFC tokeni tokenoomikat, avastage AFC tokeni reaalajas hinda!

