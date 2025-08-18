Arsenal Fan Token (AFC) reaalajas hind on $ 0.4203. Viimase 24 tunni jooksul AFC kaubeldud madalaim $ 0.4159 ja kõrgeim $ 0.4237 näitab aktiivset turu volatiivsust. AFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.5456604784946055 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3127281881382334.
Lüliajalise tootluse osas on AFC muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -1.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Arsenal Fan Token (AFC) – turuteave
No.1541
$ 3.92M
$ 3.92M
$ 215.61K
$ 215.61K
$ 16.81M
$ 16.81M
9.32M
9.32M
40,000,000
40,000,000
CHZ
Arsenal Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 3.92M$ 215.61K 24 tunnise kauplemismahuga. AFC ringlev varu on 9.32M, mille koguvaru on 40000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Arsenal Fan Token (AFC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Arsenal Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000294
+0.07%
30 päeva
$ +0.071
+20.32%
60 päeva
$ +0.0637
+17.86%
90 päeva
$ -0.0582
-12.17%
Arsenal Fan Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris AFC muutuse $ +0.000294 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Arsenal Fan Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.071 (+20.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Arsenal Fan Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AFC $ +0.0637 (+17.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Arsenal Fan Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0582 (-12.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Arsenal Fan Token (AFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.
Arsenal Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Arsenal Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Arsenal Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Arsenal Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Arsenal Fan Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Arsenal Fan Token (AFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arsenal Fan Token (AFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arsenal Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Arsenal Fan Token (AFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Arsenal Fan Token (AFC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Arsenal Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Arsenal Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
