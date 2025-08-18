Rohkem infot AFC

Arsenal Fan Token (AFC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:01:50 (UTC+8)

Arsenal Fan Token (AFC) hinna teave (USD)

Arsenal Fan Token (AFC) reaalajas hind on $ 0.4203. Viimase 24 tunni jooksul AFC kaubeldud madalaim $ 0.4159 ja kõrgeim $ 0.4237 näitab aktiivset turu volatiivsust. AFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.5456604784946055 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3127281881382334.

Lüliajalise tootluse osas on AFC muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -1.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arsenal Fan Token (AFC) – turuteave

No.1541

$ 3.92M
$ 3.92M$ 3.92M

$ 215.61K
$ 215.61K$ 215.61K

$ 16.81M
$ 16.81M$ 16.81M

9.32M
9.32M 9.32M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

CHZ

Arsenal Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 3.92M $ 215.61K 24 tunnise kauplemismahuga. AFC ringlev varu on 9.32M, mille koguvaru on 40000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Arsenal Fan Token (AFC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Arsenal Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000294+0.07%
30 päeva$ +0.071+20.32%
60 päeva$ +0.0637+17.86%
90 päeva$ -0.0582-12.17%
Arsenal Fan Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris AFC muutuse $ +0.000294 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Arsenal Fan Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.071 (+20.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Arsenal Fan Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AFC $ +0.0637 (+17.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Arsenal Fan Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0582 (-12.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Arsenal Fan Token (AFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Arsenal Fan Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Arsenal Fan Token (AFC)

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Arsenal Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Arsenal Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Arsenal Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Arsenal Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Arsenal Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arsenal Fan Token (AFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arsenal Fan Token (AFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arsenal Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arsenal Fan Token hinna ennustust kohe!

Arsenal Fan Token (AFC) tokenoomika

Arsenal Fan Token (AFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Arsenal Fan Token (AFC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Arsenal Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Arsenal Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Arsenal Fan Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Arsenal Fan Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Arsenal Fan Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arsenal Fan Token kohta

Kui palju on Arsenal Fan Token (AFC) tänapäeval väärt?
Reaalajas AFC hind USD on 0.4203 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AFC/USD hind?
Praegune hind AFC/USD on $ 0.4203. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arsenal Fan Token turukapitalisatsioon?
AFC turukapitalisatsioon on $ 3.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AFC ringlev varu?
AFC ringlev varu on 9.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AFC (ATH) hind?
AFC saavutab ATH hinna summas 6.5456604784946055 USD.
Mis oli kõigi aegade AFC madalaim (ATL) hind?
AFC nägi ATL hinda summas 0.3127281881382334 USD.
Milline on AFC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AFC kauplemismaht on $ 215.61K USD.
Kas AFC sel aastal kõrgemale ka suundub?
AFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AFC hinna ennustust.
2025-08-18 01:01:50 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

