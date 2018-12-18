AERGO (AERGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AERGO (AERGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AERGO (AERGO) teave Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.aergo.io/ Valge raamat: https://paper.aergo.io/AERGO_Whitepaper_v5.2.pdf Plokiahela Explorer: https://mainnet.aergoscan.io/ Ostke AERGO kohe!

AERGO (AERGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AERGO (AERGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.40M $ 52.40M $ 52.40M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 485.00M $ 485.00M $ 485.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 54.02M $ 54.02M $ 54.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.72092 $ 0.72092 $ 0.72092 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 Praegune hind: $ 0.10804 $ 0.10804 $ 0.10804 Lisateave AERGO (AERGO) hinna kohta

AERGO (AERGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AERGO (AERGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AERGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AERGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AERGO tokeni tokenoomikat, avastage AERGO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AERGO Kas olete huvitatud AERGO (AERGO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AERGO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AERGO MEXC-ist osta!

AERGO (AERGO) hinna ajalugu AERGO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AERGO hinna ajalugu kohe!

AERGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AERGO võiks suunduda? Meie AERGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AERGO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!