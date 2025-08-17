Rohkem infot AERGO

AERGO (AERGO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:49:10 (UTC+8)

AERGO (AERGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.11344
$ 0.11344$ 0.11344
24 h madal
$ 0.11574
$ 0.11574$ 0.11574
24 h kõrge

$ 0.11344
$ 0.11344$ 0.11344

$ 0.11574
$ 0.11574$ 0.11574

$ 0.6970735396414783
$ 0.6970735396414783$ 0.6970735396414783

$ 0.0161023174991
$ 0.0161023174991$ 0.0161023174991

-0.32%

+1.00%

-3.71%

-3.71%

AERGO (AERGO) reaalajas hind on $ 0.11507. Viimase 24 tunni jooksul AERGO kaubeldud madalaim $ 0.11344 ja kõrgeim $ 0.11574 näitab aktiivset turu volatiivsust. AERGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6970735396414783 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0161023174991.

Lüliajalise tootluse osas on AERGO muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, +1.00% 24 tunni vältel -3.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AERGO (AERGO) – turuteave

No.551

$ 55.81M
$ 55.81M$ 55.81M

$ 99.31K
$ 99.31K$ 99.31K

$ 57.54M
$ 57.54M$ 57.54M

485.00M
485.00M 485.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

96.99%

2018-12-18 00:00:00

ETH

AERGO praegune turukapitalisatsioon on $ 55.81M $ 99.31K 24 tunnise kauplemismahuga. AERGO ringlev varu on 485.00M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.54M.

AERGO (AERGO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AERGO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0011393+1.00%
30 päeva$ -0.00703-5.76%
60 päeva$ +0.01626+16.45%
90 päeva$ -0.02116-15.54%
AERGO Hinnamuutus täna

Täna registreeris AERGO muutuse $ +0.0011393 (+1.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AERGO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00703 (-5.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AERGO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AERGO $ +0.01626 (+16.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AERGO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02116 (-15.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AERGO (AERGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AERGO hinnaajaloo lehte.

Mis on AERGO (AERGO)

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

AERGO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AERGO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AERGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AERGO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AERGO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AERGO hinna ennustus (USD)

Kui palju on AERGO (AERGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AERGO (AERGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AERGO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AERGO hinna ennustust kohe!

AERGO (AERGO) tokenoomika

AERGO (AERGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AERGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AERGO (AERGO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AERGO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AERGO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AERGO kohalike valuutade suhtes

1 AERGO(AERGO)/VND
3,028.06705
1 AERGO(AERGO)/AUD
A$0.1749064
1 AERGO(AERGO)/GBP
0.0840011
1 AERGO(AERGO)/EUR
0.0978095
1 AERGO(AERGO)/USD
$0.11507
1 AERGO(AERGO)/MYR
RM0.4844447
1 AERGO(AERGO)/TRY
4.6937053
1 AERGO(AERGO)/JPY
¥16.91529
1 AERGO(AERGO)/ARS
ARS$149.2469407
1 AERGO(AERGO)/RUB
9.1722297
1 AERGO(AERGO)/INR
10.0697757
1 AERGO(AERGO)/IDR
Rp1,855.9674821
1 AERGO(AERGO)/KRW
159.8184216
1 AERGO(AERGO)/PHP
6.5072085
1 AERGO(AERGO)/EGP
￡E.5.5532782
1 AERGO(AERGO)/BRL
R$0.621378
1 AERGO(AERGO)/CAD
C$0.1587966
1 AERGO(AERGO)/BDT
13.9741008
1 AERGO(AERGO)/NGN
176.4874618
1 AERGO(AERGO)/UAH
4.7420347
1 AERGO(AERGO)/VES
Bs15.53445
1 AERGO(AERGO)/CLP
$110.92748
1 AERGO(AERGO)/PKR
Rs32.5970296
1 AERGO(AERGO)/KZT
62.3000487
1 AERGO(AERGO)/THB
฿3.716761
1 AERGO(AERGO)/TWD
NT$3.4555521
1 AERGO(AERGO)/AED
د.إ0.4223069
1 AERGO(AERGO)/CHF
Fr0.092056
1 AERGO(AERGO)/HKD
HK$0.8998474
1 AERGO(AERGO)/AMD
֏43.9866582
1 AERGO(AERGO)/MAD
.د.م1.0344793
1 AERGO(AERGO)/MXN
$2.1713709
1 AERGO(AERGO)/PLN
0.4188548
1 AERGO(AERGO)/RON
лв0.4971024
1 AERGO(AERGO)/SEK
kr1.0989185
1 AERGO(AERGO)/BGN
лв0.1921669
1 AERGO(AERGO)/HUF
Ft38.847632
1 AERGO(AERGO)/CZK
2.404963
1 AERGO(AERGO)/KWD
د.ك0.03509635
1 AERGO(AERGO)/ILS
0.3877859
1 AERGO(AERGO)/NOK
kr1.1725633
1 AERGO(AERGO)/NZD
$0.1933176

AERGO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AERGO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AERGO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AERGO kohta

Kui palju on AERGO (AERGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas AERGO hind USD on 0.11507 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AERGO/USD hind?
Praegune hind AERGO/USD on $ 0.11507. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AERGO turukapitalisatsioon?
AERGO turukapitalisatsioon on $ 55.81M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AERGO ringlev varu?
AERGO ringlev varu on 485.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AERGO (ATH) hind?
AERGO saavutab ATH hinna summas 0.6970735396414783 USD.
Mis oli kõigi aegade AERGO madalaim (ATL) hind?
AERGO nägi ATL hinda summas 0.0161023174991 USD.
Milline on AERGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AERGO kauplemismaht on $ 99.31K USD.
Kas AERGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
AERGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AERGO hinna ennustust.
AERGO (AERGO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

