AERGO (AERGO) reaalajas hind on $ 0.11507. Viimase 24 tunni jooksul AERGO kaubeldud madalaim $ 0.11344 ja kõrgeim $ 0.11574 näitab aktiivset turu volatiivsust. AERGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6970735396414783 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0161023174991.
Lüliajalise tootluse osas on AERGO muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, +1.00% 24 tunni vältel -3.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AERGO (AERGO) – turuteave
No.551
$ 55.81M
$ 55.81M$ 55.81M
$ 99.31K
$ 99.31K$ 99.31K
$ 57.54M
$ 57.54M$ 57.54M
485.00M
485.00M 485.00M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
96.99%
2018-12-18 00:00:00
ETH
AERGO praegune turukapitalisatsioon on $ 55.81M$ 99.31K 24 tunnise kauplemismahuga. AERGO ringlev varu on 485.00M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.54M.
AERGO (AERGO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AERGO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0011393
+1.00%
30 päeva
$ -0.00703
-5.76%
60 päeva
$ +0.01626
+16.45%
90 päeva
$ -0.02116
-15.54%
AERGO Hinnamuutus täna
Täna registreeris AERGO muutuse $ +0.0011393 (+1.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AERGO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00703 (-5.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AERGO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AERGO $ +0.01626 (+16.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AERGO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02116 (-15.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AERGO (AERGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.
AERGO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AERGO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AERGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AERGO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AERGO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AERGO hinna ennustus (USD)
Kui palju on AERGO (AERGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AERGO (AERGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AERGO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AERGO (AERGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AERGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AERGO (AERGO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AERGO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AERGO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.