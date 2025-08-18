Mis on ADS (ADS)

A decentralised replacement to the inefficient legacy programmatic ad exchanges with the mission to restore the value exchange between advertisers, publishers and users. Alkimi is powered by the Hypergraph – a revolutionary blockchain technology – which allows Alkimi to provide the fastest, infinitely scalable solution with 0% fraud, minimal transaction fees and complete end to end transparency. Alkimi Exchange helps create ad products, proven to be successful by walled gardens, across the open web.

ADS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ADS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida ADS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse ADS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ADS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ADS hinna ennustus (USD)

Kui palju on ADS (ADS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ADS (ADS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ADS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ADS hinna ennustust kohe!

ADS (ADS) tokenoomika

ADS (ADS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ADS (ADS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ADS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ADS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ADS kohalike valuutade suhtes

1 ADS(ADS)/VND ₫ -- 1 ADS(ADS)/AUD A$ -- 1 ADS(ADS)/GBP ￡ -- 1 ADS(ADS)/EUR € -- 1 ADS(ADS)/USD $ -- 1 ADS(ADS)/MYR RM -- 1 ADS(ADS)/TRY ₺ -- 1 ADS(ADS)/JPY ¥ -- 1 ADS(ADS)/ARS ARS$ -- 1 ADS(ADS)/RUB ₽ -- 1 ADS(ADS)/INR ₹ -- 1 ADS(ADS)/IDR Rp -- 1 ADS(ADS)/KRW ₩ -- 1 ADS(ADS)/PHP ₱ -- 1 ADS(ADS)/EGP ￡E. -- 1 ADS(ADS)/BRL R$ -- 1 ADS(ADS)/CAD C$ -- 1 ADS(ADS)/BDT ৳ -- 1 ADS(ADS)/NGN ₦ -- 1 ADS(ADS)/UAH ₴ -- 1 ADS(ADS)/VES Bs -- 1 ADS(ADS)/CLP $ -- 1 ADS(ADS)/PKR Rs -- 1 ADS(ADS)/KZT ₸ -- 1 ADS(ADS)/THB ฿ -- 1 ADS(ADS)/TWD NT$ -- 1 ADS(ADS)/AED د.إ -- 1 ADS(ADS)/CHF Fr -- 1 ADS(ADS)/HKD HK$ -- 1 ADS(ADS)/AMD ֏ -- 1 ADS(ADS)/MAD .د.م -- 1 ADS(ADS)/MXN $ -- 1 ADS(ADS)/PLN zł -- 1 ADS(ADS)/RON лв -- 1 ADS(ADS)/SEK kr -- 1 ADS(ADS)/BGN лв -- 1 ADS(ADS)/HUF Ft -- 1 ADS(ADS)/CZK Kč -- 1 ADS(ADS)/KWD د.ك -- 1 ADS(ADS)/ILS ₪ -- 1 ADS(ADS)/NOK kr -- 1 ADS(ADS)/NZD $ --

Proovige konverterit

ADS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ADS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ADS kohta Kui palju on ADS (ADS) tänapäeval väärt? Reaalajas ADS hind USD on -- USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ADS/USD hind? -- . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ADS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ADS turukapitalisatsioon? ADS turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ADS ringlev varu? ADS ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADS (ATH) hind? ADS saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade ADS madalaim (ATL) hind? ADS nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on ADS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ADS kauplemismaht on -- USD . Kas ADS sel aastal kõrgemale ka suundub? ADS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADS hinna ennustust

ADS (ADS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

