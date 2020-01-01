Aiden Labs (ADN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aiden Labs (ADN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aiden Labs (ADN) teave Aiden Labs is the AI platform that’s helps users access their favorite AI tools, such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Deepseek, through chat apps like Telegram. Users can generate images, videos, and conduct research all in one place for one price. Ametlik veebisait: https://www.aidenlabs.ai/ Valge raamat: https://aiden-labs.gitbook.io/aiden-labs/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xf7A2A10b9f4AA9fBF057620f0da2169FfBC1e134 Ostke ADN kohe!

Aiden Labs (ADN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aiden Labs (ADN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.04M $ 6.04M $ 6.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04242 $ 0.04242 $ 0.04242 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00151 $ 0.00151 $ 0.00151 Lisateave Aiden Labs (ADN) hinna kohta

Aiden Labs (ADN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aiden Labs (ADN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ADN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ADN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ADN tokeni tokenoomikat, avastage ADN tokeni reaalajas hinda!

Aiden Labs (ADN) hinna ajalugu ADN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ADN hinna ajalugu kohe!

ADN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ADN võiks suunduda? Meie ADN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ADN tokeni hinna ennustust kohe!

