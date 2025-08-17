Rohkem infot ADN

Aiden Labs hind(ADN)

1 ADN/USD reaalajas hind:

$0.00147
$0.00147$0.00147
-3.28%1D
USD
Aiden Labs (ADN) reaalajas hinnagraafik
Aiden Labs (ADN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00144
$ 0.00144$ 0.00144
24 h madal
$ 0.00152
$ 0.00152$ 0.00152
24 h kõrge

$ 0.00144
$ 0.00144$ 0.00144

$ 0.00152
$ 0.00152$ 0.00152

Aiden Labs (ADN) reaalajas hind on $ 0.00147. Viimase 24 tunni jooksul ADN kaubeldud madalaim $ 0.00144 ja kõrgeim $ 0.00152 näitab aktiivset turu volatiivsust. ADNkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on ADN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -3.28% 24 tunni vältel -37.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aiden Labs (ADN) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.95K
$ 5.95K$ 5.95K

$ 5.88M
$ 5.88M$ 5.88M

0.00
0.00 0.00

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

0.00%

BSC

Aiden Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 5.95K 24 tunnise kauplemismahuga. ADN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 4000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.88M.

Aiden Labs (ADN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aiden Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000499-3.28%
30 päeva$ -0.00156-51.49%
60 päeva$ -0.00258-63.71%
90 päeva$ -0.00541-78.64%
Aiden Labs Hinnamuutus täna

Täna registreeris ADN muutuse $ -0.0000499 (-3.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aiden Labs 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00156 (-51.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aiden Labs 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ADN $ -0.00258 (-63.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aiden Labs 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00541 (-78.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aiden Labs (ADN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aiden Labs hinnaajaloo lehte.

Mis on Aiden Labs (ADN)

Aiden Labs is the AI platform that’s helps users access their favorite AI tools, such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Deepseek, through chat apps like Telegram. Users can generate images, videos, and conduct research all in one place for one price.

Aiden Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aiden Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ADN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aiden Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aiden Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aiden Labs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aiden Labs (ADN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aiden Labs (ADN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aiden Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aiden Labs hinna ennustust kohe!

Aiden Labs (ADN) tokenoomika

Aiden Labs (ADN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aiden Labs (ADN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aiden Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aiden Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Aiden Labs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aiden Labs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Aiden Labs ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aiden Labs kohta

Kui palju on Aiden Labs (ADN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ADN hind USD on 0.00147 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ADN/USD hind?
Praegune hind ADN/USD on $ 0.00147. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aiden Labs turukapitalisatsioon?
ADN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ADN ringlev varu?
ADN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADN (ATH) hind?
ADN saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade ADN madalaim (ATL) hind?
ADN nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on ADN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ADN kauplemismaht on $ 5.95K USD.
Kas ADN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ADN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADN hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
