Cardano (ADA) reaalajas hind on $ 0.959. Viimase 24 tunni jooksul ADA kaubeldud madalaim $ 0.9044 ja kõrgeim $ 0.9872 näitab aktiivset turu volatiivsust. ADAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.09918625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017354099079966545.
Lüliajalise tootluse osas on ADA muutunud -1.35% viimase tunni jooksul, -1.64% 24 tunni vältel +19.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cardano (ADA) – turuteave
No.10
$ 34.15B
$ 53.72M
$ 43.16B
35.61B
45,000,000,000
44,993,664,451.7522
79.13%
0.81%
2015-09-01 00:00:00
$ 0.002
ADA
Cardano praegune turukapitalisatsioon on $ 34.15B$ 53.72M 24 tunnise kauplemismahuga. ADA ringlev varu on 35.61B, mille koguvaru on 44993664451.7522. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.16B.
Cardano (ADA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cardano tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.015997
-1.64%
30 päeva
$ +0.1379
+16.79%
60 päeva
$ +0.3682
+62.32%
90 päeva
$ +0.2167
+29.19%
Cardano Hinnamuutus täna
Täna registreeris ADA muutuse $ -0.015997 (-1.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cardano 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1379 (+16.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cardano 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ADA $ +0.3682 (+62.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cardano 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2167 (+29.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Cardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.
Cardano hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cardano (ADA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cardano (ADA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cardano nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cardano (ADA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Cardano (ADA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Cardano osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cardano osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.