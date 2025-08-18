Rohkem infot ADA

Cardano hind(ADA)

$0.9594
-1.64%1D
Cardano (ADA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 02:10:51 (UTC+8)

Cardano (ADA) hinna teave (USD)

$ 0.9044
24 h madal
$ 0.9872
24 h kõrge

-1.35%

-1.64%

+19.04%

+19.04%

Cardano (ADA) reaalajas hind on $ 0.959. Viimase 24 tunni jooksul ADA kaubeldud madalaim $ 0.9044 ja kõrgeim $ 0.9872 näitab aktiivset turu volatiivsust. ADAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.09918625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017354099079966545.

Lüliajalise tootluse osas on ADA muutunud -1.35% viimase tunni jooksul, -1.64% 24 tunni vältel +19.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cardano (ADA) – turuteave

No.10

$ 34.15B
$ 53.72M
$ 43.16B
35.61B
45,000,000,000
44,993,664,451.7522
79.13%

0.81%

2015-09-01 00:00:00

$ 0.002
ADA

Cardano praegune turukapitalisatsioon on $ 34.15B $ 53.72M 24 tunnise kauplemismahuga. ADA ringlev varu on 35.61B, mille koguvaru on 44993664451.7522. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.16B.

Cardano (ADA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cardano tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.015997-1.64%
30 päeva$ +0.1379+16.79%
60 päeva$ +0.3682+62.32%
90 päeva$ +0.2167+29.19%
Cardano Hinnamuutus täna

Täna registreeris ADA muutuse $ -0.015997 (-1.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cardano 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1379 (+16.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cardano 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ADA $ +0.3682 (+62.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cardano 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2167 (+29.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cardano (ADA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cardano hinnaajaloo lehte.

Mis on Cardano (ADA)

Cardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.

Cardano on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cardano investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ADA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cardano kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cardano ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cardano hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cardano (ADA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cardano (ADA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cardano nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cardano hinna ennustust kohe!

Cardano (ADA) tokenoomika

Cardano (ADA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cardano (ADA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cardano osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cardano osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ADA kohalike valuutade suhtes

1 Cardano(ADA)/VND
25,236.085
1 Cardano(ADA)/AUD
A$1.45768
1 Cardano(ADA)/GBP
0.70007
1 Cardano(ADA)/EUR
0.81515
1 Cardano(ADA)/USD
$0.959
1 Cardano(ADA)/MYR
RM4.03739
1 Cardano(ADA)/TRY
39.11761
1 Cardano(ADA)/JPY
¥140.973
1 Cardano(ADA)/ARS
ARS$1,243.83259
1 Cardano(ADA)/RUB
76.44189
1 Cardano(ADA)/INR
83.92209
1 Cardano(ADA)/IDR
Rp15,467.73977
1 Cardano(ADA)/KRW
1,331.93592
1 Cardano(ADA)/PHP
54.23145
1 Cardano(ADA)/EGP
￡E.46.28134
1 Cardano(ADA)/BRL
R$5.1786
1 Cardano(ADA)/CAD
C$1.32342
1 Cardano(ADA)/BDT
116.46096
1 Cardano(ADA)/NGN
1,470.85666
1 Cardano(ADA)/UAH
39.52039
1 Cardano(ADA)/VES
Bs129.465
1 Cardano(ADA)/CLP
$924.476
1 Cardano(ADA)/PKR
Rs271.66552
1 Cardano(ADA)/KZT
519.21219
1 Cardano(ADA)/THB
฿30.9757
1 Cardano(ADA)/TWD
NT$28.79877
1 Cardano(ADA)/AED
د.إ3.51953
1 Cardano(ADA)/CHF
Fr0.7672
1 Cardano(ADA)/HKD
HK$7.49938
1 Cardano(ADA)/AMD
֏366.58734
1 Cardano(ADA)/MAD
.د.م8.62141
1 Cardano(ADA)/MXN
$18.09633
1 Cardano(ADA)/PLN
3.49076
1 Cardano(ADA)/RON
лв4.14288
1 Cardano(ADA)/SEK
kr9.15845
1 Cardano(ADA)/BGN
лв1.60153
1 Cardano(ADA)/HUF
Ft323.7584
1 Cardano(ADA)/CZK
20.0431
1 Cardano(ADA)/KWD
د.ك0.292495
1 Cardano(ADA)/ILS
3.23183
1 Cardano(ADA)/NOK
kr9.77221
1 Cardano(ADA)/NZD
$1.61112

Cardano ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cardano võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cardano ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cardano kohta

Kui palju on Cardano (ADA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ADA hind USD on 0.959 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ADA/USD hind?
Praegune hind ADA/USD on $ 0.959. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cardano turukapitalisatsioon?
ADA turukapitalisatsioon on $ 34.15B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ADA ringlev varu?
ADA ringlev varu on 35.61B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADA (ATH) hind?
ADA saavutab ATH hinna summas 3.09918625 USD.
Mis oli kõigi aegade ADA madalaim (ATL) hind?
ADA nägi ATL hinda summas 0.017354099079966545 USD.
Milline on ADA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ADA kauplemismaht on $ 53.72M USD.
Kas ADA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ADA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADA hinna ennustust.
2025-08-18 02:10:51 (UTC+8)

Cardano (ADA) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

