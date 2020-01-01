The AI Prophecy (ACT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The AI Prophecy (ACT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The AI Prophecy (ACT) teave ACT is a meme coin. Ametlik veebisait: https://actsol.xyz Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GJAFwWjJ3vnTsrQVabjBVK2TYB1YtRCQXRDfDgUnpump Ostke ACT kohe!

The AI Prophecy (ACT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The AI Prophecy (ACT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.04M $ 37.04M $ 37.04M Koguvaru: $ 948.24M $ 948.24M $ 948.24M Ringlev varu: $ 948.24M $ 948.24M $ 948.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.04M $ 37.04M $ 37.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.95343 $ 0.95343 $ 0.95343 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000144794046739875 $ 0.000144794046739875 $ 0.000144794046739875 Praegune hind: $ 0.03906 $ 0.03906 $ 0.03906 Lisateave The AI Prophecy (ACT) hinna kohta

The AI Prophecy (ACT) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas ACT tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Issuance Mechanism Initial Supply: The Acet (ACT) token started with an initial supply of zero. Tokens are created through a smart contract by those who wish to hold them, requiring participants to provide valuable assets to the creation contract. This mechanism ensures that every ACT token is backed by value at the point of creation, making each token inherently valuable.

Ongoing Issuance: There is no evidence of a fixed or scheduled emission rate; instead, issuance is demand-driven and occurs as users interact with the smart contract to mint new tokens. Allocation Mechanism Decentralized Creation: All tokens are minted by users who contribute assets to the smart contract. There is no centralized allocation or pre-mine; the distribution is entirely determined by user participation in the creation process.

No Traditional Allocation Table: Unlike many projects, there is no explicit allocation breakdown for team, investors, or ecosystem funds. The entire supply is user-generated. Usage and Incentive Mechanism Utility: ACT tokens are used within the Acet ecosystem for various purposes, including participation in the "Warriors Club," auctions, voting on governance proposals, and engaging in e-sports tournaments and other community-driven activities.

Incentives: Users are incentivized to mint and hold ACT tokens to access exclusive features, participate in governance, and potentially benefit from the growth of the ecosystem. The value proposition is tied to the utility and community engagement rather than direct financial rewards or staking yields. Locking Mechanism No Explicit Locking: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism. Since tokens are minted on demand and not pre-allocated, there is no need for lockups or vesting schedules for team or investors.

User-Controlled: Any locking or holding period is at the discretion of the individual user, based on their participation in the ecosystem and personal strategy. Unlocking Time Immediate Liquidity: Since there are no lockups, tokens are liquid and transferable immediately upon minting. There is no scheduled unlocking event or vesting timeline. Summary Table Aspect Details Issuance Minted on demand via smart contract; initial supply = 0 Allocation 100% user-generated; no pre-mine, team, or investor allocation Usage Governance, auctions, e-sports, community activities Incentives Access to features, governance participation, community engagement Locking None; tokens are liquid upon creation Unlocking Not applicable; no vesting or lockup Additional Notes Transparency: The ACT token contract and its creation mechanism are publicly auditable, with audits conducted by Certik and PeckShield.

The ACT token contract and its creation mechanism are publicly auditable, with audits conducted by Certik and PeckShield. Community Focus: The design emphasizes decentralization and community ownership, with all value and supply determined by user participation. For further details, you can review the official Acet whitepaper and explore the Acet Gitbook for up-to-date documentation.

The AI Prophecy (ACT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The AI Prophecy (ACT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ACT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ACT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ACT tokeni tokenoomikat, avastage ACT tokeni reaalajas hinda!

The AI Prophecy (ACT) hinna ajalugu ACT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ACT hinna ajalugu kohe!

ACT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ACT võiks suunduda? Meie ACT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ACT tokeni hinna ennustust kohe!

