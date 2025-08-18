Rohkem infot ACT

The AI Prophecy hind(ACT)

$0.04152
The AI Prophecy (ACT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:22:41 (UTC+8)

The AI Prophecy (ACT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04051
24 h madal
$ 0.04237
$ 0.04237$ 0.04237
24 h kõrge

The AI Prophecy (ACT) reaalajas hind on $ 0.04152. Viimase 24 tunni jooksul ACT kaubeldud madalaim $ 0.04051 ja kõrgeim $ 0.04237 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9420350523479352 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000144794046739875.

Lüliajalise tootluse osas on ACT muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -6.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The AI Prophecy (ACT) – turuteave

No.680

$ 39.37M
SOL

The AI Prophecy praegune turukapitalisatsioon on $ 39.37M $ 566.81K 24 tunnise kauplemismahuga. ACT ringlev varu on 948.24M, mille koguvaru on 948244697.412844. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

The AI Prophecy (ACT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse The AI Prophecy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005597-1.32%
30 päeva$ -0.00411-9.01%
60 päeva$ -0.00084-1.99%
90 päeva$ -0.0192-31.63%
The AI Prophecy Hinnamuutus täna

Täna registreeris ACT muutuse $ -0.0005597 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

The AI Prophecy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00411 (-9.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

The AI Prophecy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACT $ -0.00084 (-1.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

The AI Prophecy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0192 (-31.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada The AI Prophecy (ACT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe The AI Prophecy hinnaajaloo lehte.

Mis on The AI Prophecy (ACT)

ACT is a meme coin.

The AI Prophecy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The AI Prophecy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ACT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse The AI Prophecy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The AI Prophecy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

The AI Prophecy hinna ennustus (USD)

Kui palju on The AI Prophecy (ACT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The AI Prophecy (ACT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The AI Prophecy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The AI Prophecy hinna ennustust kohe!

The AI Prophecy (ACT) tokenoomika

The AI Prophecy (ACT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

The AI Prophecy (ACT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas The AI Prophecy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The AI Prophecy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ACT kohalike valuutade suhtes

The AI Prophecy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest The AI Prophecy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse The AI Prophecy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The AI Prophecy kohta

Kui palju on The AI Prophecy (ACT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ACT hind USD on 0.04152 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ACT/USD hind?
Praegune hind ACT/USD on $ 0.04152. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The AI Prophecy turukapitalisatsioon?
ACT turukapitalisatsioon on $ 39.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ACT ringlev varu?
ACT ringlev varu on 948.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACT (ATH) hind?
ACT saavutab ATH hinna summas 0.9420350523479352 USD.
Mis oli kõigi aegade ACT madalaim (ATL) hind?
ACT nägi ATL hinda summas 0.000144794046739875 USD.
Milline on ACT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ACT kauplemismaht on $ 566.81K USD.
Kas ACT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ACT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:22:41 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

