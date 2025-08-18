The AI Prophecy (ACT) reaalajas hind on $ 0.04152. Viimase 24 tunni jooksul ACT kaubeldud madalaim $ 0.04051 ja kõrgeim $ 0.04237 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9420350523479352 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000144794046739875.
Lüliajalise tootluse osas on ACT muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -6.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
The AI Prophecy (ACT) – turuteave
The AI Prophecy praegune turukapitalisatsioon on $ 39.37M$ 566.81K 24 tunnise kauplemismahuga. ACT ringlev varu on 948.24M, mille koguvaru on 948244697.412844. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
The AI Prophecy (ACT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse The AI Prophecy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0005597
-1.32%
30 päeva
$ -0.00411
-9.01%
60 päeva
$ -0.00084
-1.99%
90 päeva
$ -0.0192
-31.63%
The AI Prophecy Hinnamuutus täna
Täna registreeris ACT muutuse $ -0.0005597 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
The AI Prophecy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00411 (-9.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
The AI Prophecy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACT $ -0.00084 (-1.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
The AI Prophecy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0192 (-31.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada The AI Prophecy (ACT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The AI Prophecy hinna ennustus (USD)
Kui palju on The AI Prophecy (ACT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The AI Prophecy (ACT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The AI Prophecy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
The AI Prophecy (ACT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
The AI Prophecy (ACT) ostujuhend
