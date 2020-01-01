Acquire.Fi (ACQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Acquire.Fi (ACQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Acquire.Fi (ACQ) teave The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. Ametlik veebisait: https://acquire.fi/ Valge raamat: https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581 Ostke ACQ kohe!

Acquire.Fi (ACQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Acquire.Fi (ACQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 463.60K Koguvaru: $ 300.00M Ringlev varu: $ 150.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 923.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.064729 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002401325499129434 Praegune hind: $ 0.003079

Acquire.Fi (ACQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Acquire.Fi (ACQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ACQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ACQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ACQ tokeni tokenoomikat, avastage ACQ tokeni reaalajas hinda!

Acquire.Fi (ACQ) hinna ajalugu ACQ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ACQ hinna ajalugu kohe!

ACQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ACQ võiks suunduda? Meie ACQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ACQ tokeni hinna ennustust kohe!

