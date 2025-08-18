Acquire.Fi (ACQ) reaalajas hind on $ 0.003069. Viimase 24 tunni jooksul ACQ kaubeldud madalaim $ 0.003066 ja kõrgeim $ 0.003155 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3863136815823605 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002401325499129434.
Lüliajalise tootluse osas on ACQ muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel -0.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Acquire.Fi (ACQ) – turuteave
No.2424
$ 462.09K
$ 22.21K
$ 920.70K
150.57M
300,000,000
ETH
Acquire.Fi praegune turukapitalisatsioon on $ 462.09K$ 22.21K 24 tunnise kauplemismahuga. ACQ ringlev varu on 150.57M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Acquire.Fi (ACQ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Acquire.Fi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000184
-0.06%
30 päeva
$ -0.000263
-7.90%
60 päeva
$ +0.000384
+14.30%
90 päeva
$ -0.000249
-7.51%
Acquire.Fi Hinnamuutus täna
Täna registreeris ACQ muutuse $ -0.00000184 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Acquire.Fi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000263 (-7.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Acquire.Fi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACQ $ +0.000384 (+14.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Acquire.Fi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000249 (-7.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Acquire.Fi (ACQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace.
Acquire.Fi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Acquire.Fi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ACQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Acquire.Fi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Acquire.Fi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Acquire.Fi hinna ennustus (USD)
Kui palju on Acquire.Fi (ACQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Acquire.Fi (ACQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Acquire.Fi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Acquire.Fi (ACQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Acquire.Fi (ACQ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Acquire.Fi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Acquire.Fi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.