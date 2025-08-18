Mis on Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

Kui palju on Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tänapäeval väärt? Reaalajas ACOLYT hind USD on 0.003481 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on ACOLYT turukapitalisatsioon? ACOLYT turukapitalisatsioon on $ 3.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ACOLYT ringlev varu? ACOLYT ringlev varu on 968.86M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACOLYT (ATH) hind? ACOLYT saavutab ATH hinna summas 1,607.7263566881493 USD . Mis oli kõigi aegade ACOLYT madalaim (ATL) hind? ACOLYT nägi ATL hinda summas 0.000065996165511156 USD . Milline on ACOLYT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ACOLYT kauplemismaht on $ 57.37K USD .

