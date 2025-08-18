Rohkem infot ACOLYT

Acolyte by Virtuals logo

Acolyte by Virtuals hind(ACOLYT)

$0.003487
+2.40%1D
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:22:33 (UTC+8)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) hinna teave (USD)

$ 0.002922
24 h madal
$ 0.00361
24 h kõrge

$ 0.002922
$ 0.00361
$ 1,607.7263566881493
$ 0.000065996165511156
-3.52%

+2.40%

-13.35%

-13.35%

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) reaalajas hind on $ 0.003481. Viimase 24 tunni jooksul ACOLYT kaubeldud madalaim $ 0.002922 ja kõrgeim $ 0.00361 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACOLYTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,607.7263566881493 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000065996165511156.

Lüliajalise tootluse osas on ACOLYT muutunud -3.52% viimase tunni jooksul, +2.40% 24 tunni vältel -13.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) – turuteave

No.1656

$ 3.37M
$ 57.37K
$ 3.46M
968.86M
993,082,937
993,082,937.8227464
97.56%

BASE

Acolyte by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 3.37M $ 57.37K 24 tunnise kauplemismahuga. ACOLYT ringlev varu on 968.86M, mille koguvaru on 993082937.8227464. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.46M.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Acolyte by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00008173+2.40%
30 päeva$ -0.000336-8.81%
60 päeva$ -0.001188-25.45%
90 päeva$ -0.005622-61.76%
Acolyte by Virtuals Hinnamuutus täna

Täna registreeris ACOLYT muutuse $ +0.00008173 (+2.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Acolyte by Virtuals 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000336 (-8.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Acolyte by Virtuals 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACOLYT $ -0.001188 (-25.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Acolyte by Virtuals 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.005622 (-61.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Acolyte by Virtuals (ACOLYT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Acolyte by Virtuals hinnaajaloo lehte.

Mis on Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

Acolyte by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Acolyte by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ACOLYT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Acolyte by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Acolyte by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Acolyte by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Acolyte by Virtuals (ACOLYT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Acolyte by Virtuals (ACOLYT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Acolyte by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Acolyte by Virtuals hinna ennustust kohe!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenoomika

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACOLYT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Acolyte by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Acolyte by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ACOLYT kohalike valuutade suhtes

1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/VND
91.602515
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/AUD
A$0.00529112
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/GBP
0.00254113
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/EUR
0.00295885
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/USD
$0.003481
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/MYR
RM0.01465501
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/TRY
0.14198999
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/JPY
¥0.511707
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/ARS
ARS$4.51489181
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/RUB
0.27767937
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/INR
0.30462231
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/IDR
Rp56.14515343
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/KRW
4.83469128
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/PHP
0.19685055
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/EGP
￡E.0.16809749
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/BRL
R$0.0187974
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/CAD
C$0.00480378
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/BDT
0.42273264
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/NGN
5.33894894
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/UAH
0.14345201
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/VES
Bs0.469935
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/CLP
$3.355684
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/PKR
Rs0.98609768
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/KZT
1.88464821
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/THB
฿0.11281921
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/TWD
NT$0.10453443
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/AED
د.إ0.01277527
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/CHF
Fr0.0027848
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/HKD
HK$0.02722142
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/AMD
֏1.33064706
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/MAD
.د.م0.03129419
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/MXN
$0.06519913
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/PLN
0.01267084
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/RON
лв0.01503792
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/SEK
kr0.03320874
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/BGN
лв0.00581327
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/HUF
Ft1.17640395
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/CZK
0.07289214
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/KWD
د.ك0.001061705
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/ILS
0.01173097
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/NOK
kr0.03540177
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT)/NZD
$0.00584808

Acolyte by Virtuals ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Acolyte by Virtuals võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Acolyte by Virtuals ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Acolyte by Virtuals kohta

Kui palju on Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ACOLYT hind USD on 0.003481 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ACOLYT/USD hind?
Praegune hind ACOLYT/USD on $ 0.003481. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Acolyte by Virtuals turukapitalisatsioon?
ACOLYT turukapitalisatsioon on $ 3.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ACOLYT ringlev varu?
ACOLYT ringlev varu on 968.86M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACOLYT (ATH) hind?
ACOLYT saavutab ATH hinna summas 1,607.7263566881493 USD.
Mis oli kõigi aegade ACOLYT madalaim (ATL) hind?
ACOLYT nägi ATL hinda summas 0.000065996165511156 USD.
Milline on ACOLYT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ACOLYT kauplemismaht on $ 57.37K USD.
Kas ACOLYT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ACOLYT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACOLYT hinna ennustust.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

