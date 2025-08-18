Acolyte by Virtuals (ACOLYT) reaalajas hind on $ 0.003481. Viimase 24 tunni jooksul ACOLYT kaubeldud madalaim $ 0.002922 ja kõrgeim $ 0.00361 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACOLYTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,607.7263566881493 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000065996165511156.
Lüliajalise tootluse osas on ACOLYT muutunud -3.52% viimase tunni jooksul, +2.40% 24 tunni vältel -13.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) – turuteave
No.1656
$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M
$ 57.37K
$ 57.37K$ 57.37K
$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M
968.86M
968.86M 968.86M
993,082,937
993,082,937 993,082,937
993,082,937.8227464
993,082,937.8227464 993,082,937.8227464
97.56%
BASE
Acolyte by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 3.37M$ 57.37K 24 tunnise kauplemismahuga. ACOLYT ringlev varu on 968.86M, mille koguvaru on 993082937.8227464. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.46M.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Acolyte by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00008173
+2.40%
30 päeva
$ -0.000336
-8.81%
60 päeva
$ -0.001188
-25.45%
90 päeva
$ -0.005622
-61.76%
Acolyte by Virtuals Hinnamuutus täna
Täna registreeris ACOLYT muutuse $ +0.00008173 (+2.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Acolyte by Virtuals 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000336 (-8.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Acolyte by Virtuals 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACOLYT $ -0.001188 (-25.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Acolyte by Virtuals 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.005622 (-61.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Acolyte by Virtuals (ACOLYT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.
Acolyte by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Acolyte by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ACOLYT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Acolyte by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Acolyte by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Acolyte by Virtuals hinna ennustus (USD)
Kui palju on Acolyte by Virtuals (ACOLYT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Acolyte by Virtuals (ACOLYT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Acolyte by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACOLYT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Acolyte by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Acolyte by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.