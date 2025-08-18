Fusionist (ACE) reaalajas hind on $ 0.563. Viimase 24 tunni jooksul ACE kaubeldud madalaim $ 0.5566 ja kõrgeim $ 0.5769 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17.948923927407268 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4264239671179304.
Lüliajalise tootluse osas on ACE muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -2.17% 24 tunni vältel -5.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fusionist (ACE) – turuteave
Fusionist praegune turukapitalisatsioon on $ 40.43M$ 233.14K 24 tunnise kauplemismahuga. ACE ringlev varu on 71.82M, mille koguvaru on 146307870. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.76M.
Fusionist (ACE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Fusionist tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Fusionist Hinnamuutus täna
Täna registreeris ACE muutuse $ -0.012488 (-2.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Fusionist 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0367 (-6.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Fusionist 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACE $ +0.0205 (+3.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Fusionist 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1084 (-16.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Fusionist (ACE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.
Fusionist hinna ennustus (USD)
Kui palju on Fusionist (ACE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fusionist (ACE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fusionist nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
