Fusionist logo

Fusionist hind(ACE)

1 ACE/USD reaalajas hind:

$0.563
-2.17%1D
USD
Fusionist (ACE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:31:36 (UTC+8)

Fusionist (ACE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5566
24 h madal
$ 0.5769
24 h kõrge

$ 0.5566
$ 0.5769
$ 17.948923927407268
$ 0.4264239671179304
-0.13%

-2.17%

-5.68%

-5.68%

Fusionist (ACE) reaalajas hind on $ 0.563. Viimase 24 tunni jooksul ACE kaubeldud madalaim $ 0.5566 ja kõrgeim $ 0.5769 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17.948923927407268 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4264239671179304.

Lüliajalise tootluse osas on ACE muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -2.17% 24 tunni vältel -5.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fusionist (ACE) – turuteave

No.659

$ 40.43M
$ 233.14K
$ 82.76M
71.82M
147,000,000
146,307,870
48.85%

BSC

Fusionist praegune turukapitalisatsioon on $ 40.43M $ 233.14K 24 tunnise kauplemismahuga. ACE ringlev varu on 71.82M, mille koguvaru on 146307870. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.76M.

Fusionist (ACE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Fusionist tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.012488-2.17%
30 päeva$ -0.0367-6.12%
60 päeva$ +0.0205+3.77%
90 päeva$ -0.1084-16.15%
Fusionist Hinnamuutus täna

Täna registreeris ACE muutuse $ -0.012488 (-2.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Fusionist 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0367 (-6.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Fusionist 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACE $ +0.0205 (+3.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Fusionist 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1084 (-16.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Fusionist (ACE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Fusionist hinnaajaloo lehte.

Mis on Fusionist (ACE)

ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

Fusionist on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Fusionist investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ACE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Fusionist kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Fusionist ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Fusionist hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fusionist (ACE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fusionist (ACE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fusionist nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fusionist hinna ennustust kohe!

Fusionist (ACE) tokenoomika

Fusionist (ACE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Fusionist (ACE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Fusionist osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Fusionist osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ACE kohalike valuutade suhtes

1 Fusionist(ACE)/VND
14,815.345
1 Fusionist(ACE)/AUD
A$0.86139
1 Fusionist(ACE)/GBP
0.41099
1 Fusionist(ACE)/EUR
0.47855
1 Fusionist(ACE)/USD
$0.563
1 Fusionist(ACE)/MYR
RM2.37023
1 Fusionist(ACE)/TRY
22.99855
1 Fusionist(ACE)/JPY
¥82.761
1 Fusionist(ACE)/ARS
ARS$729.27079
1 Fusionist(ACE)/RUB
44.83732
1 Fusionist(ACE)/INR
49.26813
1 Fusionist(ACE)/IDR
Rp9,080.64389
1 Fusionist(ACE)/KRW
781.93944
1 Fusionist(ACE)/PHP
31.83765
1 Fusionist(ACE)/EGP
￡E.27.14223
1 Fusionist(ACE)/BRL
R$3.0402
1 Fusionist(ACE)/CAD
C$0.77694
1 Fusionist(ACE)/BDT
68.37072
1 Fusionist(ACE)/NGN
863.49562
1 Fusionist(ACE)/UAH
23.20123
1 Fusionist(ACE)/VES
Bs76.005
1 Fusionist(ACE)/CLP
$542.732
1 Fusionist(ACE)/PKR
Rs159.48664
1 Fusionist(ACE)/KZT
304.81383
1 Fusionist(ACE)/THB
฿18.21868
1 Fusionist(ACE)/TWD
NT$16.90689
1 Fusionist(ACE)/AED
د.إ2.06621
1 Fusionist(ACE)/CHF
Fr0.4504
1 Fusionist(ACE)/HKD
HK$4.40266
1 Fusionist(ACE)/AMD
֏215.21238
1 Fusionist(ACE)/MAD
.د.م5.06137
1 Fusionist(ACE)/MXN
$10.54499
1 Fusionist(ACE)/PLN
2.04369
1 Fusionist(ACE)/RON
лв2.43216
1 Fusionist(ACE)/SEK
kr5.37102
1 Fusionist(ACE)/BGN
лв0.94021
1 Fusionist(ACE)/HUF
Ft189.94494
1 Fusionist(ACE)/CZK
11.77233
1 Fusionist(ACE)/KWD
د.ك0.171715
1 Fusionist(ACE)/ILS
1.89731
1 Fusionist(ACE)/NOK
kr5.72008
1 Fusionist(ACE)/NZD
$0.94584

Fusionist ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Fusionist võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Fusionist ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fusionist kohta

Kui palju on Fusionist (ACE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ACE hind USD on 0.563 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ACE/USD hind?
Praegune hind ACE/USD on $ 0.563. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fusionist turukapitalisatsioon?
ACE turukapitalisatsioon on $ 40.43M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ACE ringlev varu?
ACE ringlev varu on 71.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACE (ATH) hind?
ACE saavutab ATH hinna summas 17.948923927407268 USD.
Mis oli kõigi aegade ACE madalaim (ATL) hind?
ACE nägi ATL hinda summas 0.4264239671179304 USD.
Milline on ACE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ACE kauplemismaht on $ 233.14K USD.
Kas ACE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ACE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACE hinna ennustust.
Fusionist (ACE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

