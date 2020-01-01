AlphBanX (ABX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AlphBanX (ABX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AlphBanX (ABX) teave AlphBanX is a decentralized ecosystem designed to empower users by providing flexible, efficient, and innovative tools for borrowing, staking, and maintaining stability in the Alephium ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.alphbanx.com/ Valge raamat: https://alphbanx.gitbook.io/alphbanx/documentation Plokiahela Explorer: https://explorer.alephium.org/addresses/258k9T6WqezTLdfGvHixXzK1yLATeSPuyhtcxzQ3V2pqV Ostke ABX kohe!

AlphBanX (ABX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AlphBanX (ABX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.99 $ 0.99 $ 0.99 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.02767 $ 0.02767 $ 0.02767 Lisateave AlphBanX (ABX) hinna kohta

AlphBanX (ABX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AlphBanX (ABX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ABX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ABX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ABX tokeni tokenoomikat, avastage ABX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ABX Kas olete huvitatud AlphBanX (ABX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ABX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ABX MEXC-ist osta!

AlphBanX (ABX) hinna ajalugu ABX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ABX hinna ajalugu kohe!

ABX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ABX võiks suunduda? Meie ABX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ABX tokeni hinna ennustust kohe!

